Am größten Bahnhof des Landes stehen nun 650 moderne Schließfächer zur Verfügung – rund 120 mehr als zuvor. Die Nutzung erfolgt zu 100 % digital und schlüssellos. Die Schließfächer sind bereits an mehreren ÖBB Standorten in Österreich im Einsatz und erweitern nun auch das Serviceangebot am Wiener Hauptbahnhof. Neben der klassischen Gepäckaufbewahrung können die Schließfächer auch als persönliche Paketstation genutzt werden. So lassen sich Sendungen direkt am Bahnhof hinterlegen oder abholen.

„Unser Ziel ist es, den Bahnhof zu einem zentralen Dienstleistungsknotenpunkt im Alltag unserer Kunden zu machen. Mit den neuen Gepäckschließfächern bündeln wir Wege und bieten moderne, barrierefreie Lösungen, die weit über das klassische Angebot hinausgehen. Ob Koffer, Pakete oder Sportequipment: Wir steigern den Komfort für unsere Fahrgäste nachhaltig“, erklärt Erich Pirkl, Geschäftsführer der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH.

Fokus auf Barrierefreiheit und Sicherheit

Ein besonderes Augenmerk wurde außerdem auf Barrierefreiheit gelegt: Die Stationen sind für sehbeeinträchtigte Personen sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen optimiert. Dank der digitalen Verwaltung ist jeder Zugriff klar nachvollziehbar, was zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Zukünftig sollen weitere Funktionen getestet und laufend integriert werden, um den Service kontinuierlich an die Bedürfnisse der Reisenden anzupassen.

„Wir freuen uns, den Wiener Hauptbahnhof mit 650 digitalen Schließfächern zu modernisieren. Die neue Lösung bietet Reisenden höchste Flexibilität für Gepäck und Pakete, inklusive praktischer Vorabreservierung. Es ist ein wichtiger Meilenstein für unser stetig wachsendes Tamburi-Netzwerk mit bereits über 800 Standorten“, so Dominic Allram, Geschäftsführer von Tamburi.