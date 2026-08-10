ÖBB: Weitere Streckensperren im Norden Wiens

Die Arbeiten auf dem Abschnitt der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gehen in die Schlussrunde. Doch ab heute müssen Pendlerinnen und Pendler weitere Einschränkungen in Kauf nehmen: Auch die nördlichen Abschnitte ab Floridsdorf sind gesperrt. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Von den Sperren betroffen sind die Nordwestbahn bis Jedlersdorf, die Nordbahn bis Süßenbrunn und die Laaer Ostbahn bis Gerasdorf. Bis 6. September fahren auf diesen Strecken keine Züge.

Vorübergehende Endstationen in Korneuburg und Wolkersdorf

Der REX3 endet bzw. startet bereits in Korneuburg, der REX2 endet bzw. startet in Wolkersdorf. Die Züge der Linie REX1 werden über Wien-Stadlau und Wien-Simmering zum Wiener Hauptbahnhof umgeleitet.

Neues Zugsicherungssystem

Der Grund für diese Maßnahmen ist die Umsetzung des neuen Zugsicherungssystems ETCS 2. Daran wird bis 6.September auch zwischen Floridsdorf und Praterstern gearbeitet. Das neue System ermöglicht künftig einen dichteren Fahrplan und mehr Leistungsfähigkeit der Bahn in der Ostregion.

Schienenersatzverkehr für die Nordwestbahn

Für die Fahrgäste der von den Sperren betroffenen Strecken haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf der Nordwestbahn führt die Schienenersatzverkehrslinie SV903 Wien-von Jedlersdorf direkt bis Wien-Floridsdorf, die S-Bahn-Haltestelle Wien-Brünner Straße wird während dieses Zeitraums nicht bedient. Von Korneuburg starten zwei Direktlinien: SV913 nach Wien-Praterstern und SV923 nach Wien-Handelskai. Das ermöglicht ein Umsteigen zu U1, U2 und U6.

Schienenersatzverkehr ab Gerasdorf und Wolkersdorf

Auf der Laaer Ostbahn bringen die Ersatzbuslinien SV902 (von Gerasdorf) und SV912 (von Wolkersdorf) die Fahrgäste nach Wien-Floridsdorf zur U6. Beide Linien halten aber auch zusätzlich in Wien-Leopoldau (Umsteigemöglichkeit zur U1) und bei der Siemensstraße.

Ersatzbusse ab Süßenbrunn

Auf der Nordbahn fährt ein Ersatzverkehr (SV901) von Süßenbrunn über Rennbahnweg bis zum Kagraner Platz (Umsteigemöglichkeit zur U1). Fahrgäste erhalten dadurch eine schnelle und direkte Anbindung an die U1.

Wie bisher sind auf der Strecke zwischen Floridsdorf und Praterstern zwei Ersatzbuslinien im Einsatz: eine Direktverbindung und eine mit Zwischenstopps.

Ab 7. September Sperre von Praterstern bis zum Hauptbahnhof und nach St.Marx

Mit dem Ende der Sommersperren am 6. September beginnt die 14-monatige Hauptsperre des Südabschnitts der Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof bzw. St. Marx. In diesem Zeitraum werden von den ÖBB Viadukte, Brücken und Gleisanlagen erneuert, Bahnsteige verlängert und die Haltestellen Rennweg sowie Quartier Belvedere modernisiert.