„Lesen eröffnet Welten, fördert Sprache, Phantasie und kritisches Denken.“

…betont Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien. Österreichweit finden rund 10.000 Lesungen statt – viele davon auch direkt in Wiener Buchhandlungen.

Zu den prominenten Stimmen, die aus ihren Werken lesen, zählen unter anderem Daniel Landau, Kornelius Taxenbach, Michael Schottenberg und Regina Reiter. Die Bandbreite reicht dabei von Literatur für Erwachsene bis hin zu Angeboten für Kinder und Familien.

„Wiener Buchhandlungen bieten morgen ein buntes Programm. Es lohnt sich vorbeizuschauen, einer Lesung zu lauschen und neue Bücher zu entdecken.“

…so Macherhammer-Hochwarter. Passend zur bevorstehenden Osterzeit bietet sich dabei auch die Gelegenheit, das perfekte Buch für das Osternest zu finden – immerhin plant laut einer aktuellen Umfrage jeder vierte Wiener, heuer ein Buch zu verschenken.

Bücher-Weltstadt Wien

Mit rund 400 Buchhandlungen zählt Wien international zu den Städten mit einer besonders hohen Buchhandlungsdichte. Viele Geschäfte setzen dabei auf Spezialisierungen – von fremdsprachiger Literatur über Comics und Graphic Novels bis hin zu Krimis oder LGBTIQ-Themen.

Zudem entwickeln sich Buchhandlungen zunehmend zu lebendigen Treffpunkten im Grätzl: Manche kombinieren ihr Angebot etwa mit Cafés oder besonderen Zusatzsortimenten wie Gewürzen.

Auch wirtschaftlich zeigt sich die Bedeutung der Branche: Im Schnitt geben Wienerinnen und Wiener jährlich rund 117 Euro für gedruckte Bücher aus, dazu kommen 75 Euro für E-Books und 17 Euro für Hörbücher.

„Buchhandlungen sind weit mehr als Verkaufsorte. Sie sind kulturelle Treffpunkte und leisten mit persönlicher Beratung einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung.“

…erklärt Macherhammer-Hochwarter.

Lesen bleibt Frauensache

Ein Blick auf die Lesegewohnheiten zeigt Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen lesen im Schnitt etwa 30 Minuten täglich – und damit rund sechs Minuten länger als Männer. Auch bei Kindern liegen Mädchen vorne: Sie verbringen durchschnittlich 19 Minuten pro Tag mit Lesen.

Unter den Viellesern dominieren ebenfalls Frauen: 70 Prozent der intensiven Leserinnen greifen täglich länger als zwei Stunden zum Buch, während Männer rund 30 Prozent dieser Gruppe ausmachen.

Für Macherhammer-Hochwarter ist klar: „Lesen ist eine Schlüsselkompetenz – und das Vorlesen oft der erste und entscheidende Impuls dafür.“

Vorbeischauen lohnt sich

Der Vorlesetag bietet die ideale Gelegenheit, die Wiener Buchhandlungslandschaft neu zu entdecken, in Geschichten einzutauchen und sich inspirieren zu lassen. Ob spannende Lesung, gemütliches Schmökern oder die Suche nach dem passenden Ostergeschenk – Wiens Buchhandlungen laden dazu ein, Literatur hautnah zu erleben.

Weitere Informationen unter echoevent.at/vorlesetag/vorlesungen.