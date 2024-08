200 Open Water-Sportler zu Gast bei der Jugend-EM an der Alten Donau

Mit Stolz und Engagement präsentiert sich der Premium-Bauträger Glorit, spezialisiert auf exklusives Wohnen am Wasser, als offizieller Sponsor der Jugend- Europameisterschaft im Open Water.

Das Sportereignis fand vor kurzem in Wien statt und brachte Nachwuchstalente aus ganz Europa in die österreichische Hauptstadt.

Nachhaltiges Wohnen im Freizeitparadies

Glorit bietet seinen Kund:innen über 120 Projekte in Wien und Umgebung an. Über 30 davon befinden sich rund um die Freizeitparadiese am Wasser. „Wir schaffen Wohnraum für Familien in Wien und Umgebung mit einem Fokus auf die Lagen rund um die Alte Donau. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir bei diesem Event als Unterstützer dabei sein können. Das passt einfach.”, betont Geschäftsführer Lukas Sattlegger.

Unterstützung des Nachwuchssports – Starkes Engagement für die Gemeinschaft

Als offizieller Sponsor der Jugend-Europameisterschaft im Open Water unterstreicht Glorit sein Engagement für die Förderung des Nachwuchssports. Die Veranstaltung, die vom 12. bis 14. Juli 2024 in Wien stattfand, war ein voller Erfolg und brachte die besten jungen Schwimmerinnen und Schwimmer Europas zusammen. Arno Pajek, Präsident des Österreichischen Schwimmverbands, dazu: „Wir freuen uns sehr, dass Glorit unsere Sportbewerbe am Wasser unterstützt. Da werden Dynamik und Teamgeist optimal mit „Wohnen am Wasser“ verbunden. Unsere Österreicher:innen haben toll abgeschnitten, da wünschen wir auch gleich den Olympiateilnehmer:innen viel Erfolg!“

Glorit ist überzeugt, dass Sport eine wesentliche Rolle für die Entwicklung junger Menschen spielt, und freut sich, durch diese Unterstützung einen Beitrag zur Förderung des Sports und der Jugendkultur in Wien zu leisten.