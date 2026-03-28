Im Tiergarten Schönbrunn ist Ostern im ein Erlebnis – doch heuer gibt es sogar einen ganz besonderen Osterhasen. Am Tirolerhof ist eine neue Kaninchenrasse eingezogen. „Der Name der Rasse, der Blaue Wiener, bezieht sich auf das dunkelblaue Fell dieser Hauskaninchenrasse, die ursprünglich aus Wien stammt. Aufgrund ihres zutraulichen und neugierigen Charakters werden Blaue Wiener heute gerne als Heimtiere gehalten“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Neben dem „Osterhasen“ gibt es am Tirolerhof auch noch aufgeweckte Zicklein bei den Tauernschecken Ziegen zu bestaunen. Außerdem können Besucher wieder Küken der bedrohten Sulmtaler Hühner beim Schlüpfen und Aufwachsen beobachten.

Von 30. März bis 2. April gibt es in der Tiergarten ORANG.erie außerdem eine kunterbunte Osterwerkstatt – am Montag und Dienstag jeweils von 9 bis 16:45 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17:45 Uhr. In einer Bastelecke können Kinder kreativ werden und Osterkarten bemalen und bekleben. Unter Anleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter können sie auch tierischen Schmuck für den Osterstrauch basteln. Ein besonderes Bastelhighlight der heurigen Osterwerkstatt sind „kleine Küken am Stiel“.

Das Osterprogramm ist kostenlos, lediglich der Tiergarteneintritt ist zu bezahlen. Wer noch auf der Suche nach einem Ostergeschenk ist, kann einen Gutschein für eine Jahreskarte verschenken. Die Gutscheine sind für Kinder und Erwachsene an den Tiergartenkassen und online unter www.zoovienna.at/shop erhältlich.