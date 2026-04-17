Im Zentrum der Initiative steht ein klares Versprechen: Wäsche soll sich dem Körper anpassen – nicht umgekehrt. Mit durchdachten Schnitten, innovativen Designs und einem Fokus auf unterschiedliche Körperformen setzt PALMERS neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Halt.

Ob zart oder kurvig, minimalistisch oder sinnlich – jedes Modell wurde gezielt entwickelt, um verschiedenste Bedürfnisse optimal abzudecken. Die Kombination aus trendbewusster Optik und funktionaler Passform sorgt dafür, dass sich Frauen in ihrer Haut rundum wohlfühlen können.

Große Auswahl für jede Figur

Ein besonderes Highlight ist die außergewöhnlich breite Größenpalette: Cups von A bis M sowie Unterbrustweiten von 60 bis 100 ermöglichen eine bisher kaum dagewesene Vielfalt. Ergänzt wird das Angebot durch ein präzises Passformsystem mit fein abgestimmten Größen und individuell entwickelten BH-Designs für jede Cupgröße.

Das Ergebnis: eine verlässliche Passform über alle Modelle hinweg – egal ob Balconette, Full Shaper oder T-Shirt BH.

Persönliche Beratung im Geschäft

Neben der Produktinnovation setzt PALMERS auch auf persönliche Betreuung. In den Filialen stehen geschulte Mitarbeiterinnen bereit, die mit viel Erfahrung und Feingefühl dabei helfen, den perfekt sitzenden BH zu finden.

Denn eines ist klar: Die richtige Passform hat nicht nur optische Vorteile. Sie stärkt das Selbstbewusstsein, verbessert das Körpergefühl und sorgt für mehr Komfort im Alltag.

Sommerliche Leichtigkeit mit „Intimate“

Mit der neuen Kollektion „Intimate“ wird die Botschaft von #MyPerfectFit auch optisch unterstrichen. Unter dem Motto „Your Lingerie, Your Vibe“ verbindet die Linie feminine Eleganz mit einer spielerischen Leichtigkeit.

Sanfte Pastellfarben dominieren das Bild und erinnern an warme Sommertage. Besonders im Fokus stehen die Serien „Tatiana“ in Ice Water und „Sybile“ in Lemon Drop: Während „Tatiana“ mit romantischen Stickereien und feinem Mesh punktet, bringt „Sybile“ mit transparenter Spitze frische, sonnige Akzente.

Ergänzt wird die Kollektion durch weitere Linien wie „Daisy“ in Vista Blue, „Gardenia“ in Aquifer sowie die „Palm“-Nachtwäsche aus atmungsaktivem Baumwoll-Waffelstoff – ideal für warme Nächte.