Neun Bezirksvorsteher verlangen mehr Polizisten

„Gerechtigkeit und noch mehr Sicherheit für Wien“, so die Forderung nach mehr Polizei aus neun Bezirken – tausende gesammelte Unterschriften verleihen der Initiative Gewicht.

Was für ein Auftritt: Neun Bezirksvorsteher sammelten in den letzten Monaten Unterstützung für die Bürgerinitiative „Gerechtigkeit und noch mehr Sicherheit für Wien – fairePolizei-Personalverteilung in ganz Österreich“.

Tausende Unterschriften

Tausende Unterschriften kamen zusammen und wurden jetzt gemeinsam übergeben. „Wir tragen hier die Stimme der Bevölkerung von der Straße ins Parlament. Als Wiener Bezirke sind wir vom Polizeinotstand hart betroffen. Das merken vor allem die Menschen in ihrem Alltag deutlich. Der zuständige Innenminister ist zu raschem Handeln aufgefordert.“, so Mitinitator Marcus Franz, der Vorsteher von Favoriten.

So geht es weiter

Die Unterschriften werden nun von der Parlamentsdirektion geprüft. Danach werden sie dem Petitionsausschuss vorgelegt, wo das Anliegen parlamentarisch behandelt werden muss.

Die Bezirksvorsteher sind sich einig: „Die Bevölkerung wünscht sich ausdrücklich Polizisten, die vor Ort ihren Dienst versehen, für die Bevölkerung ansprechbar sind und sich in den Grätzln und mit den Menschen auskennen. Nur so ist eine nachhaltige Polizeiarbeit möglich, die auch präventiv wirken kann.“

Die Forderung wiegt schwer und das im wahrsten Sinne des Wortes.