Kinotipp: Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise

Jetzt wird’s verhext – und ziemlich turbulent! Bei den Neustädter Schülerinnen und Schülern steht das große Praktikum an. Doch ausgerechnet Bibi Blocksberg (NALA) hat die Anmeldung mal wieder verpennt. Während Marita (FIA) bei der Polizei ermitteln darf und Florian (Aithonas Avgoustakis) mit Kultreporterin Karla Kolumna (Palina Rojinski) auf der Jagd nach der nächsten großen Story ist, bleibt für Bibi nur noch ein Platz im Museum übrig – für sie der wohl laaaaangweiligste Ort der Welt.

Doch plötzlich überschlagen sich dort die Ereignisse: Während Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) gemeinsam mit Bibi eine neue Ausstellung vorbereitet, verschwindet eine wertvolle Spieluhr spurlos. Ein Rätsel, das Bibi sofort aufklären muss! Gemeinsam mit Marita beschließt sie, sich in die Nacht des Einbruchs zurückzuhexen und landet prompt 139 Jahre in der Vergangenheit – mitten auf Schloss Klunkerburg. Dort begegnen sie Fritzi von Klunkerburg (Carmen Diego), die dringend Hilfe gebrauchen kann. Denn ihre fiese Tante Mathilde (Fritzi Haberlandt) plant, Fritzis Spieluhr, ein kostbares Erbstück ihrer Mutter, an sich zu reißen.

Für Bibi und Marita heißt es jetzt: hexen, clever sein und Freunden helfen – und nebenbei irgendwie zurück in die Gegenwart gelangen. Das Abenteuer ihres Lebens beginnt!

Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise – Ab 24. September nur im Kino!

Wir verlosen 1 x Plüschbesen, 1 x Bibi Blocksberg DVD „Das große Hexentreffen“, 1 x Buch zum Film und 1 x Soundtrack zum Kinofilm!