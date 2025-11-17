Mit dem Neubau in der Landstraßer Hauptstraße 32 setzt PENNY seine Modernisierungsoffensive fort und erweitert das Angebot an praktischen, zeitgemäßen Einkaufsmöglichkeiten im dritten Bezirk. Kunden dürfen sich auf ein frisches Einkaufserlebnis freuen – von großzügiger Warenpräsentation über schnelle Orientierung bis hin zu besonderen Serviceangeboten.

Neuer PENNY im Herzen der Landstraße

Wer derzeit durch die Landstraßer Hauptstraße spaziert, erkennt schon von außen: Hier hat sich etwas getan. Am 13. November öffnete die neue PENNY-Filiale ihre Türen: ein moderner Standort mit 625 m² Verkaufsfläche und einem Team von sieben Mitarbeitern. Filialleiterin Fatima Dzafic freut sich über den Neustart: „Unsere Kunden schätzen vor allem Frische und Regionalität. Es ist schön zu sehen, wie gut das ankommt.“

Der Markt ist klar strukturiert, bietet kurze Wege und ein helles, übersichtliches Design. Ideal für alle, die im Alltag schnell und unkompliziert einkaufen möchten.

Frische, persönlicher Fleischhauer, regionale Qualität

Ein besonderes Qualitätsmerkmal bleibt auch in der Landstraße erhalten. Obst und Gemüse werden alle zwei Stunden vom Frische-Team kontrolliert. Brot und Gebäck stammen überwiegend aus österreichischen Bäckereien und werden mehrmals täglich frisch gebacken.

Als einziger Diskonter bietet PENNY zudem einen persönlichen Fleischhauer-Service, ein fixer Bestandteil, den viele Kunden schätzen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist der Online-Vorbestellservice für Fleisch sehr beliebt: auswählen, online reservieren, direkt in der Filiale abholen.

10 % Eröffnungsrabatt: So funktioniert’s

Zum Start gibt es ein besonderes Extra: 10 % Rabatt auf den ersten Einkauf – gültig mit dem Eröffnungs-Flugblatt bis zum 19. November 2025. Der Rabatt kann auf nahezu das gesamte Sortiment eingelöst werden und ist ideal, um den neuen Markt in Ruhe auszuprobieren oder größere Wocheneinkäufe günstiger zu erledigen.

Mit der neuen Filiale bekommt die Landstraße einen modernen Nahversorger, der Regionalität, Frische und Service verbindet und damit das tägliche Einkaufen im Grätzl noch angenehmer macht.

PENNY

Landstraßer Hauptstraße 32, 1030 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.15-19.30 Uhr

Samstag: 7.15-18 Uhr

www.penny.at