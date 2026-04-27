Helga Robnik ist zertifizierte Gedächtnistrainerin, Nordic-Walking-Coach und Wanderführerin – als solche bietet sie jeden Dienstag zwischen 11 und 12. 15 Uhr abwechslungsreiche Einheiten für Körper und Geist. Ihre kurzweiligen, spielerisch gestalteten Programme fördern die körperliche und geistige Gesundheit und stellen zugleich die gemeinsame Bewegung im Grätzl in den Mittelpunkt.

“Wir starten mit leichter Gymnastik, machen einfache Übungen mit dem Band. Danach fördern Ballspiele die Reaktionsfähigkeit, ergänzt durch koordinative Bewegungen mit Gesang. Den Abschluss bildet eine optionale Nordic-Walking-Runde. Schnappt euch eure Sportschuhe und bequeme Kleidung und macht mit!”, so Robnik.

Treffpunkt ist im Arenbergpark beim Platz neben der Meierei. Bei echtem Schlechtwetter trifft man sich im Grätzllabor Landstraße in der Neulinggasse 34-36.

Mehr Infos unter la21.wien/projektgruppe/helgas-lustige-bewegungsgruppe

Das Angebot ist kostenlos und für Alle, die Spaß an Bewegung haben!