Wer derzeit bei PENNY einkauft, könnte beim Bezahlen eine besondere Überraschung erleben. Zwischen 7. und 12. Mai werden Kund:innen per Zufallsgenerator ausgewählt und direkt an der Kassa informiert, dass ihr Einkauf kostenlos ist. Die Aktion gilt in allen Filialen österreichweit.

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten dürfte die Freude darüber groß sein. Viele Menschen achten aktuell besonders genau darauf, was tatsächlich im Einkaufswagen landet und wo gespart werden kann.

„Jeder gesparte Euro zählt“

Mit der Aktion wolle man den Kund:innen bewusst eine Freude machen, erklärt Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich: „Wir wissen, dass jeder gesparte Euro zählt. Deshalb überlegen wir laufend, wie wir unseren Kund:innen im Alltag helfen können – nicht nur über dauerhaft günstige Preise, sondern auch mit zusätzlichen Impulsen und Aktionen, die Freude machen.“

Ein Jahr „Da schau her“

Die Gratis-Einkäufe sind Teil des Jubiläums rund um das Rebranding des Unternehmens. Vor einem Jahr wurde aus „PENNY Markt“ der neu positionierte Markendiskonter PENNY. Seither setzt das Unternehmen auf ein moderneres Erscheinungsbild mit überarbeiteten Filialen und neuem Ladenkonzept.

Auch das Maskottchen WOWY wurde damals eingeführt. Den Namen hatten Kund:innen selbst im Rahmen einer Abstimmung gewählt. Nun feiert die Figur ihren ersten Geburtstag.

WOW-Momente für Kund:innen

Passend zum Claim „Da schau her“ setzt PENNY damit auf positive Überraschungen im Alltag. Denn ein Gratis-Einkauf direkt an der Kassa dürfte für viele Kund:innen genau jener WOW-Moment sein, den man beim Einkaufen nicht alle Tage erlebt.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es hier.