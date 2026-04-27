Die wärmeren Temperaturen bringen immer mehr Bauarbeiten und damit Stau-Alarm mit sich. Im 18. Bezirk werden wegen Gleiserneuerungen rund um den Aumannplatz die Währinger Straße und Gentzgasse von 28. April bis Ende Juni/Anfang Juli gesperrt. „Auf den Umleitungsstrecken über Nebenstraßen werden vor allem zu den Verkehrsspitzen Staus nicht ausbleiben“, weiß Marc Römer vom ÖAMTC.

Nur zwei Fahrstreifen

Auf dem Inneren Währinger Gürtel werden wegen Rohrlegungen ab 30. April an den Wochenenden und in den Nachtstunden zwischen Sobieskigasse und Nußdorfer Straße nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Ab 8. Mai werden zusätzlich Fahrstreifen auf der Gürtelverbindungsfahrbahn Döblinger Hauptstraße – Nußdorfer Straße Richtung stadteinwärts nicht befahrbar sein.

Ausweichroute gefährdet

Da die Döblinger Hauptstraße auch für baustellengeplagte Währinger eine Ausweichmöglichkeit darstellt, werden die Zeitverluste deutlich sein, befürchtet Verkehrsexperte Römer. Hier die Karte der erwarteten Baustellen.