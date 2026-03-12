Seit Mai des Vorjahres stand das beliebte Lokal „Café Mocca“ in der S-Bahn-Station leer, weil die langjährigen Betreiber Insolvenz anmelden mussten. Doch jetzt wird das eindrucksvolle Lokal in der Gersthofer Straße 2a unter neuer Führung wieder zum Leben erweckt.

Alter Pächter

Fast 30 Jahre haben die Betreiber der Café-Kultstätte im Bahnhof die Gäste verwöhnt. Ausgefallene Getränke, kleine Speisen und unterhaltsame Musikberieselung wurden von den Stammgästen meist gelobt. Das von Mutter und Sohn geführte Kaffeehaus war auch eine kleine Showbühne für noch nicht so bekannte heimische Künstler.

Dass die beiden Insolvenz anmelden mussten, hat das Publikum sehr überrascht. Hatte doch besonders der Gastgarten in den warmen Sommermonaten einen enormen Zulauf. Ganz besonders wenn auf der großen Video Wall die Matches der Europameisterschaften übertragen wurden. Dann war sogar der letzte Stehplatz besetzt.

Stillstand vorbei

Nach zehn Monaten Stillstand und Rätselraten über den Grund der Insolvenz erfuhr die Redaktion des Bezirksblattes, dass für das Lokal einen neuen Pächter gibt. Heinz Pollischansky, der Betreiber der unmittelbar benachbarten Filiale des „Centimeter“, soll das Lokal von der ÖBB übernommen haben. Und tatsächlich bestätigte Pollischanzky, dass sein Sohn das Café übernehmen wird.

Nach einem kleineren Umbau wird das Mocca wieder als traditionelles Café, aber mit einer neuen Weinbar, eröffnet werden. Der Pachtvertrag für die nächsten zehn Jahre mit der ÖBB ist schon unterschrieben. Man will sowohl den Namen als auch das historische Interieur beibehalten aber um einige neue Stilelemente erweitern. So soll etwa der beliebte Gastgarten mit Logen umgestaltet werden.

Fußball-WM

Auch die Übertragungen von Fußballmatches soll es weiter geben. Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft gibt hier einen engen Zeitplan für die Arbeiten im Lokal und im Gastgarten vor. Pollischansky rechnet mit einer Eröffnung im Mai. Die WM findet bekanntlich vom, vom 11. Juni bis zum 19.Juli statt. Das erste Match wird zwischen Mexico und Südafrika ausgetragen.