Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, sagt man und genauso ist es auch bei dem Meidlinger Peter Kubesch. Es war im Jahr 2008 als seine damals 3jährige Tochter allabendlich vehement eine Gute-Nacht-Geschichte einforderte. „Da habe ich die Figur des Poli erfunden. Ein Polizist mit Seele und einem Herz für Kinder.“

Eine Besonderheit: „Meine Kinder haben mir immer ein Stichwort gegeben und daraus musste ich in Sekunden eine passende Story entwickeln.“ Nun sind seine Kinder erwachsen und an diesen Geschichten weniger interessiert. Ein guter Grund anderen diese Freude zu bieten und so schrieb er seine Geschichten nieder.

32 spannende Stories

Gerade ist der zweite Band der „POLIzisten Geschichten“ erschienen. Auf rund 170 Seiten „verfolgt Poli ganz böse Jungs und das sogar in seinem wohlverdienten Urlaub.“ Die Geschichten sind spannend, aber dennoch bestens geeignet für Kinder. „Ich empfehle sie für 6 bis 10jährige“. Ein entzückendes Detail: Auch wenn Tochter Emilia mittlerweile zu alt für Gute-Nacht-Geschichten ist, ist sie doch ein wesentlicher Bestandteil des Buches: Aus ihrer Hand stammen die liebevollen Illustrationen, die die Seiten der neuen „POLIzisten Geschichten“ schmücken.

Diese sind um € 18,49,- im Buchhandel, oder auf buchshop.bod.de erhältlich. Seit Kurzem gibt es sie auch als E-Book um wohlfeile € 6,49,-. Viel Vergnügen beim Vorlesen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 Exemplare der “POLIzistengeschichten”!