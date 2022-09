Viel Action und Neues beim Tag des Sports!

Tag des Sports: Österreichs größte Open-Air-Sportveranstaltung findet in ihrer 21. Ausgabe am Samstag, den 17. September 2022 statt. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher, 122 Sportverbände sowie mehr als 400 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler finden viel Platz für Action.

Die Marke Skoda ist seit jeher eng mit dem Sport verbunden – sei es als langjähriger Sponsor der Eishockey WM, oder als Partner und Förderer des Radsports, Stichwort Tour de France. Last but not least zählt Skoda zu den siegreichsten Größen des Rallye-Sports.

Für Porsche Wien somit naheliegend, dass sich mit dem elektrischen Enyaq Coupe RS iV das neueste Mitglied der sportlichen Skoda-Familie beim Tag des Sports vor dem Ernst-Happel-Stadion präsentiert.

Neben den beiden Elektro-SUV als Hauptdarsteller, bieten die Skoda-Betriebe von Porsche Wien zahlreiche weitere Highlights. So wird das in Wien ansässige Unternehmen NXRT, welches sich auf virtuelle Testfahrten für den Automobilhandel spezialisiert hat, diese vor Ort anbieten. Im weltweit ersten Mixed Reality Test Drive System wird den Besuchern vom Tag des Sports die Möglichkeit geboten, die Assistenzfunktionen des neuen Skoda Enyaq vor Ort virtuell zu „erfahren“ und erklärt zu bekommen.

Wem das nicht reicht, der hat beim Tag des Sports-Gewinnspiel die Chance, eine exklusive Rallye-Taxifahrt mit dem mehrfachen Staatsmeister zu gewinnen. Atemberaubende Drifts, extreme Beschleunigung und das einzigartige Gefühl als Co-Pilot eines Champions. Zudem wird ein Wochenende mit dem Skoda Enyaq Coupe RS iV verlost.

Für alle, die es etwas gemütlicher mögen steht in der Chill Lounge das Skoda-Team von Porsche Wien gerne für Fragen rund um das Thema E-Mobility zur Verfügung. Zusätzliches Goodie: Lasse dich auf die Vormerkliste für eine Probefahrt mit dem Enyaq Coupe RS iV setzen und gehöre zu den ersten, die das neue rein elektrische Coupe bei der geplanten Markteinführung Ende Oktober „erfahren“ dürfen.

www.porschewien.at