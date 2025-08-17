Für Autofreunde ein Pflichttermin: Am Samstag, 23. August, werden Dutzende Oldtimer über die Ringstraße fahren. 100 Jahre Automobil-Geschichte werden sichtbar.

Die Oldtimer im manchmal dreistelligen Alter werden ab 18 Uhr zwei Runden über die Ringstraße ziehen, vorbei an den Sehenswürdigkeiten und Menschenmengen. Die Vienna Classic Days sind jedes Jahr ein Highlight, das sich Tausende nicht entgehen lassen. Mehr als 100 Jahre Autobobil-Geschichte lassen grüßen.

Oldtimer-Picknick

Neben der Parade am Samstag warten auch am Sonntag (24. August) noch zwei Programmpunkte: Von 10:30 bis 12 Uhr ist beim Rathaus (Ecke Felderstraße) eine Sonderprüfung der Oldtimer zu bewundern. Und ab 12 Uhr findet im Donaupark (22. Bezirk) das “Oldtimer-Picknick” statt. Man trifft sich zu Plaudereien über historische Kulturgüter.

Mehr Infos: Vienna Classic Days