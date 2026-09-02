Super! Goran Prodanovic hat seinen eigenen Markt

Vom Kindheitstraum zum eigenen Markt: Goran Prodanovic wird BILLA Kaufmann im 3. Bezirk und startet ab sofort als Selbstständiger in der Schnirchgasse durch.

Mit der Wiedereröffnung des BILLA Marktes in der Schnirchgasse 9 im 3. Bezirk erfüllt sich Goran Prodanovic seinen Kindheitstraum: Er übernimmt als selbstständiger Kaufmann die Verantwortung für seinen ersten BILLA Markt. Der Markt im modernen Triiiple Hochhaus bietet auf 550 m² Verkaufsfläche ein breites Sortiment mit einem vielfältigen Angebot aus bekannten Klassikern und beliebten Eigenmarken.

Der Schwerpunkt liegt auf einem abwechslungsreichen Angebot an gesunder Jause und Mittagessen, darunter eine Salat- und Vitaminbar. Diese richtet sich konkret an die Bedürfnisse der Bewohner und Beschäftigten im Triiiple sowie im benachbarten Bürostandort TownTown.

Regional und Persönlich

Die Kunden im BILLA Familie Prodanovic dürfen sich beonders auf regionale Spezialitäten freuen: zahlreiche regionale Artikel von lokalen Produzenten runden das Sortiment ab. Im Markt des Kaufmanns zählt auch der persönliche Kontakt: 20 Mitarbeiter, darunter ein Lehrling, beraten die Kunden beim täglichen Einkauf.

BILLA Kaufmann Goran Prodanovic: „Einen eigenen Markt zu führen, war schon als Kind mein großer Wunsch. Bei BILLA konnte ich in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen sammeln und lernen, worauf es bei der Führung eines Marktes ankommt. Die Selbstständigkeit gibt mir jetzt die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem Team eigene Ideen umzusetzen und das Angebot auf die Menschen rund um unseren Standort abzustimmen. Besonders wichtig sind mir der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und ein Team, in dem jede und jeder Verantwortung übernimmt.“