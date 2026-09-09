So cool ist das Programm der Wiener Kaiser Wiesn!

Dirndl bügeln, Lederhose hervorholen und die Tanzschuhe bereitstellen: Von 24. September bis 11. Oktober verwandelt sich die Kaiserwiese im Prater wieder in Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest.

Zum fünften Jubiläum lockt die Wiener Kaiser Wiesn mit rund 150 Konzerten, kulinarischen Schmankerln und jeder Menge Lebensfreude.

Festlicher Auftakt

Eröffnet wird die Wiesn am 24. September mit einem traditionellen Festzug. Ab 10 Uhr ziehen Pferdekutsche, Musikkapellen, Volkstanzgruppen und Ehrengäste von Kolariks Luftburg Richtung Kaiserwiese. Mit dabei sind unter anderem Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Wiesn-Kaiser Johann I. und Dompfarrer Toni Faber.

Um 12 Uhr folgt der traditionelle Bieranstich, anschließend nimmt Toni Faber die Segnung vor. Für musikalischen Schwung sorgen Die Edlseer, Lisa Miko, die Polizeimusik Wien und der Gösser Musikverein. Einen modernen Akzent setzt Lisa Miko mit ihrem „Dialekt Dance“, einer Mischung aus österreichischer Mundart und tanzbaren EDM-Beats.

Hier spielt die Musi

Drei große Festzelte, fünf Almen und rund 700 Stunden Live-Musik machen die Kaiserwiese 18 Tage lang zum Treffpunkt für Feierfreudige aus ganz Österreich. Knapp 2.000 Musikerinnen und Musiker stehen auf den Bühnen – von Volksmusik über Schlager bis zu rockigen Wiesn-Hits.

Mit dabei sind unter anderem Die Lauser, Mountain Crew, Die Edlseer, Fetzentaler, Grabenland Buam, Wiener Wahnsinn und Trenkwalder. Bei den Schlagernachmittagen am 29. September sowie am 6. und 8. Oktober sorgen Stars wie Udo Wenders, Jazz Gitti, Silvio Samoni und Markus Krois für beste Stimmung.

Feiern für jeden Geschmack

Auch die beliebten Spezialveranstaltungen kehren zurück. Die Raiffeisen Studi Wiesn steigt am 28. September sowie am 5. und 8. Oktober. Am 5. Oktober lädt das Wiener Bezirksblatt zum großen Fest, am 6. Oktober geht bei der Wiesn Party powered by Prater Dome die Post ab. Singles können sich am 7. Oktober bei der Radio Arabella Single Wiesn kennenlernen.

Für die ältere Generation stehen am 30. September und am 7. Oktober eigene Seniorentage auf dem Programm. Die Edlseer, Die Jungen Zillertaler und das Hans Ecker Trio sorgen dabei für musikalische Unterhaltung.

Schmausen und gustieren

Natürlich darf auch der Genuss nicht zu kurz kommen. In den Festzelten und Almen werden österreichische Klassiker und herzhafte Wiesn-Schmankerl serviert. Im frei zugänglichen Wiesn Dorf laden rund 30 Standln zum Kosten, Gustieren und Entdecken ein.

Erstmals führt die kulinarische Reise auch nach Ungarn: Ein Balaton-Lángos-Stand bringt eine besonders knusprige Spezialität auf die Kaiserwiese. In der Bundesländerhütte präsentieren heimische Produzenten außerdem Schmuckdesign, Holzhandwerk, Wein und weitere regionale Erzeugnisse.

Große Gaudi für die Kleinen

An den Wochenenden gehört die Wiesn auch den jüngsten Gästen. Bei der Kinder Wiesn warten Brett- und Gesellschaftsspiele, Kreativstationen, Kinderschminken und Riesenseifenblasen. Während die Erwachsenen Schmankerl und Musik genießen, können die Kinder ihre ganz eigene Wiesn-Gaudi erleben.

„Mizzi“ zieht zur Wiesn

Passend zum fünften Jubiläum bekommt die Wiener Kaiser Wiesn ein neues Dirndl. Gemeinsam mit dem Original Salzburger Trachtenoutlet und der Modeschule Michelbeuern wurde das „Wiener Kaiser Wiesn Dirndl 2.0“ gesucht.

Unter 30 Entwürfen setzte sich Daniela Kokic mit ihrem Modell „Mizzi“ durch. Das Dirndl ist eine Hommage an das Wiener Wäschermädl und kann mit Schürzen in Rosa, Pink oder Blau kombiniert werden. Die limitierte Auflage ist ab 8. September im Shop und ab 24. September direkt auf der Wiesn erhältlich.

Sicher und nachhaltig feiern

Damit die Gaudi unbeschwert bleibt, setzt die Veranstaltung auf die Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsorganisationen und professionellem Sicherheitspersonal. Eine weiblich besetzte Ombudsstelle und das Codewort „Luisa“ bieten rasche und niederschwellige Hilfe. Zudem wird bei den Sicherheitskräften auf einen hohen Frauenanteil und psychologisch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geachtet.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle: Materialien werden wiederverwendet, Abfälle möglichst vermieden und konsequent getrennt. Getränke werden ausschließlich in Mehrwegbechern ausgeschenkt.

Vorfreude auf 18 Festtage

Die ersten Festzeltabende sind bereits restlos ausverkauft, für zahlreiche weitere Termine gibt es noch freie Plätze. Wer mit Familie, Freunden oder Kolleginnen und Kollegen feiern möchte, sollte daher nicht zu lange warten.

Tickets, Tischreservierungen und das vollständige Programm gibt es unter www.kaiserwiesn.at.