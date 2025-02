Punschkrapferl-Schokolade: Wiener Tradition in süßer Form

Die Punschkrapferl Schokolade von Gerstner erfreut sich seit ihrer Einführung im Jahr 2017 großer Beliebtheit. Die Kombination aus traditioneller Wiener Zuckerbäckerkunst und innovativer Schokoladenkreation macht sie zu einem besonderen Genuss für Einheimische und Touristen.

Der Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker steht für exquisite Süßwaren und feine Petit Fours. Mit der Punschkrapferl Schokolade haben die Chocolatiers von Gerstner das beliebte Punschkrapferl in eine praktische, transportable Form gebracht. Schnelllebige Trends sind bei Gerstner nicht zu finden. Hier setzt man auf Geschmack, höchste Qualität und Tradition, die mit Kreativität und Innovation verbunden wird.

Von Germknödel bis Strauss: Vielfalt in Schokolade

Neben der Punschkrapferl Schokolade bietet Gerstner weitere hochqualitative Schokoladen mit starkem Bezug zur Wiener Tradition. Die Germknödel Schokolade mit Mohnbiskuit und Powidl oder die Sachertorten Schokolade mit Sacher Masse und feiner Marillen Konfitüre sind nur einige Beispiele. Auch die Poldi Schokolade, inspiriert vom berühmten Wal Poldi im Wien Museum, erfreut sich großer Beliebtheit. Die weiße Sisi Schokolade mit kandierten Veilchen erinnert an Kaiserin Elisabeths Vorliebe für diese Süßigkeit. Eine Besonderheit des Jahres 2025 ist die Strauss Schokolade, eine dunkle Schokolade mit Marzipan, die anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss kreiert wurde.

Wiener Genusskultur für Zuhause oder als Mitbringsel

Die Punschkrapferl Schokolade ist ein bewährter Schatz der Hofzuckerbäckerei und eine geschätzte Spezialität bei Wienern sowie internationalen Gästen. Sie wird – wie alle Gerstner Schokoladen – aus feinsten Zutaten handgeschöpft und in Perfektion gefertigt. Die süßen Spezialitäten können direkt beim Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker im Palais Todesco in der Kärntnerstraße 51 erworben oder über den Webshop bestellt werden. So lässt sich ein Stück Wiener Genusskultur ganz einfach mit nach Hause nehmen oder verschenken. Tipp: Die Punschkrapferl Schokolade ist auch eine köstliche, kleine Aufmerksamkeit zum Verschenken am Valentinstag. Denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

www.gerstner.at