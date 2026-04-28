Stress ist für viele Frauen in Österreich längst ein ständiger Begleiter. Mehr als jede Zweite fühlt sich regelmäßig innerlich unruhig, nervös oder angespannt. Gleichzeitig bleibt im oft hektischen Alltag kaum Zeit, um bewusst zur Ruhe zu kommen. Dabei entsteht Stress selten durch einzelne große Ereignisse – vielmehr ist es die Summe vieler kleiner Anforderungen, die auf Dauer belastet.

Bewusste Auszeiten im Fokus

Anlässlich des Stress Awareness Month im April setzt Pure Encapsulations® genau hier an. Unter dem Motto „1000 Minuten nur für dich“ wird dazu eingeladen, sich wieder stärker auf kleine Auszeiten zu konzentrieren und bewusst Momente der Erholung in den Alltag einzubauen.

Gemeinsam mit dem Wiener Bezirksblatt wird ein Gewinnspiel-Package im Wert von 86 Euro verlost. Ziel ist es, Menschen dazu zu inspirieren, sich selbst wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und neue Energie zu tanken.

Das steckt im Gewinnspiel-Package

Das Paket kombiniert ausgewählte Produkte mit einem inspirierenden Guide für den Sommer:

Vitamin C gepuffert

Unterstützt die normale psychische Funktion und schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Dank der gepufferten Form ist es besonders gut verträglich und sanft zum Magen.

Erhältlich in ausgewählten Apotheken und im Online-Shop. // UVP € 42,10 / 90 Kapseln

Magnesiumcitrat

Trägt zur normalen Funktion des Nervensystems bei und hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren – gerade in stressigen Zeiten ein wichtiger Faktor.

Erhältlich in ausgewählten Apotheken und im Online-Shop. // UVP € 32,80 / 90 Kapseln

Sommer-Bucket-Guide „1000 Minuten nur für dich“

Eine liebevoll gestaltete Sammlung kleiner Alltagsmomente: barfuß über eine Blumenwiese laufen, frische Erdbeeren genießen oder einfach den Sternenhimmel beobachten. Der Guide lädt dazu ein, bewusst kleine Erholungsfenster zu schaffen und das eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen.

Mitmachen und entspannen

Wer sich nach mehr Ruhe im Alltag sehnt, hat jetzt die Chance, dieses Wohlfühl-Package zu gewinnen. Einfach mitmachen und vielleicht schon bald die eigenen „1000 Minuten nur für dich“ starten.