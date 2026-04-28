Abends, wenn die Sonne langsam untergeht und der Zoo für Besucher geschlossen wird, kehrt Ruhe in die Tiergehege ein. Die Robben genießen die letzten Sonnenstrahlen, die Elefanten verdrücken ihre abendliche Heuration. Was sich sonst noch in den Gehegen abspielt, lässt sich bei einer exklusiven Abendführung beobachten. Der Übergang zwischen Tag und Nacht bietet spezielle Einblicke ins Tierreich, die man nur zu dieser Zeit erleben kann.

Machen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für eine Führung in kleiner Runde am Donnerstag, 21. Mai 2026 (Startzeit: 18.30 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden).