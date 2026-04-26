Eine Highschool-Clique um fünf Außenseiter findet eine mysteriöse aztekische Todes-Pfeife – nicht ahnend, dass ein grauenhafter Fluch auf ihr liegt. Wer auf der Pfeife spielt und einmal ihren furchterregend-schrillen Klang gehört hat, ruft den eigenen Tod auf den Plan und wird fortan von ihm gejagt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Die Teenager versuchen verzweifelt, dem Geheimnis der Pfeife auf die Spur zu kommen und ihrem eigenen Tod zu entkommen.

WHISTLE – Ab 7. Mai 2026 nur im Kino!

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