Rad-Demo legt am Freitag Wien lahm

Zu Beginn der Semesterferien müssen Autofahrer in Wien viel Geduld mitbringen. Denn am Freitag, 3. Februar, startet ab 17:30 Uhr die Rad-Demo „Radeln for Future“. Laut ÖAMTC ist mit Sperren, Anhaltungen und Staus in der Wiener Innenstadt zu rechnen.

Demo-Route

Die Radfahr-Demo startet bei der Votivkirche. Die Experten des ÖAMTCs rechnen mit Verzögerungen. Die Route führt die Teilnehmenden danach durch den 1., 8., 7., 6., und 9. Bezirk.

Die Strecke im Detail: Schottengasse – Teinfaltstraße – Löwelstraße – Ringstraße – Grillparzerstraße – Rathausplatz – Felderstraße – 2er-Linie – Neustiftgasse – Schottenfeldgasse – Webgasse – Schmalzhofgasse – Otto-Bauer-Gasse – Königseggstraße – Esterhazygasse – Damböckgasse – Amerlingstraße – Gumpendorfer Straße – Getreidemarkt – 2er-Linie – Josefstädter Straße – Piaristengasse – Florianigasse – Skodagasse – Albertgasse – Pfeilgasse – Stolzenthalergasse – Bennogasse – Laudongasse – Albertgasse – Alser Straße – Pelikangasse – Lazarettgasse – Sensengasse – Währinger Straße.