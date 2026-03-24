Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet die Aktion „Wien radelt“ im Rahmen von „Österreich radelt“, der beliebten bundesweiten Mitmach-Aktion zur Förderung des Radverkehrs im Alltag. Bis zum 30. September sind Menschen in ganz Österreich eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – im Alltag und in der Freizeit. Gewinnspiele und Challenges sorgen zusätzlich für Motivation.

Unter dem Motto „Radeln macht glücklich“ rückt die Aktion die positiven Effekte von Bewegung in den Mittelpunkt. Neu in diesem Jahr: Die App kann mit gängigen Tracking-Apps und Sportuhren verbunden werden, wodurch Radkilometer automatisch übertragen werden. „Radfahren ist gesunde Bewegung an der frischen Luft und lässt sich leicht in den Alltag integrieren. So wird es für viele Menschen zum einfachen Rezept für mehr Lebensqualität. Wir verstärken diesen positiven Trend gezielt mit modernen Radwegen und klaren, fairen Verkehrsregeln“, sagt Mobilitätsminister Peter Hanke.

Die Messlatte liegt hoch: 2025 nahmen 43.895 Menschen teil und erradelten gemeinsam rund 37 Millionen Kilometer. Dadurch konnten fast 7.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Aktion ist der Höhenlinien-Fahrradhelm, der im Zuge eines Designwettbewerbs entstanden ist und in limitierter Auflage produziert wurde. Der Helm steht symbolisch für sicheres und stylisches Alltagsradeln und wird unter den Teilnehmern verlost.

Mitmachen, Kilometer sammeln und gewinnen

Das Prinzip von „Österreich radelt“ ist einfach und kostenlos: Wer Rad fährt, kann seine Kilometer über die „Österreich radelt“-App oder über www.radelt.at eintragen. Unter allen Teilnehmern werden auch heuer wieder zahlreiche Preise verlost. Die „Österreich radelt“-App unterstützt Teilnehmer mit praktischen Funktionen: Radfahrten können aufgezeichnet, Kilometer gesammelt und persönliche Statistiken im Blick behalten werden. Nutzer können eigene Ziele setzen, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden oder in Teams Kilometer sammeln und neue Orte entdecken.

Neben Einzelpersonen können sich auch Betriebe, Schulen, Universitäten, Vereine und Gemeinden registrieren und gemeinsam Kilometer erradeln. Der spielerische Ansatz motiviert, regelmäßig aufs Rad zu steigen.

Alle Informationen zum Mitmachen unter www.radelt.at.