Der nun eröffnete neue Radweg für Freizeitradler auf dem Weg nach Neuwaldegg knüpft an die bestehende Anlagen in der Alszeile an. Zwischen Alsgasse und Vollbadgasse wurde der bisher schmale Ein-Richtungs-Radweg durch einen über drei Meter breiten, baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg ersetzt, der entlang des Josef-Kaderka-Parks verläuft und in eine grüne Umgebung eingebettet ist.

Neuer Radweg

Von der Vollbadgasse bis zur Dornbacher Straße führt nun ein ebenfalls baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg stadtauswärts. Dafür wurde schon vor Monaten die Parkspur völlig ausgeräumt, was auch zu erheblichen Protesten der Anrainer geführt hat. Nicht zuletzt, weil die Frequenz an Radfahrern bescheiden blieb. Stadteinwärts führt der Radweg durch die in diesem Bereich bestehende Einbahn der Dornbacher Straße bis zur Einmündung in den neuen Radweg in der vVollbadgasse. Bei Bau des Radweges in der Alszeile wurde auch auf Begrünung und Klimaanpassung geachtet: Neue Baumstandorte erhielten eine automatische Bewässerung, die künftig für mehr Schatten und ein angenehmeres Mikroklima sorgen soll. Zusätzlich stehen Trinkhydranten zur Erfrischung für Radfahrer bereit.