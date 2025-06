Tag der offenen Baustelle: Ihr Wohn(t)raum in Maria Enzersdorf

Sie träumen von einem modernen Zuhause im Grünen, das Komfort, Stil und Lebensqualität vereint? Dann bietet sich jetzt die ideale Gelegenheit: Raiffeisen WohnBau lädt Sie herzlich zum Tag der offenen Baustelle in Maria Enzersdorf ein.

Entdecken Sie ein außergewöhnliches Wohnprojekt noch vor seiner Fertigstellung – und vielleicht schon bald Ihr neues Zuhause.

Einladung zum Tag der offenen Baustelle

Erleben Sie hautnah, wie Ihr künftiges Zuhause Form annimmt. Am 13. Juni von 14 bis 17 Uhr sowie am 14. Juni von 10:00 bis 14:00 Uhr haben Sie die Möglichkeit, die Baustelle in der Zipsgasse 4, 2344 Maria Enzersdorf zu besuchen. Ohne Voranmeldung können Sie einfach vorbeikommen, um sich selbst ein Bild vom Wohnprojekt zu machen.

Wohnen mit Ausblick und Qualität

Inmitten einer grünen Umgebung entstehen stilvolle Doppel- und Reihenhäuser mit Größen von etwa 97 m² bis 113 m². Genießen Sie den Ausblick auf den Park und lassen Sie sich vom besonderen Quality Living-Flair begeistern. Die modernen Grundrisse und die hochwertige Bauweise stehen für ein Lebensgefühl, das Ästhetik und Funktionalität vereint.

Beratung vor Ort und exklusive Einblicke

Nutzen Sie die Gelegenheit, in die Baupläne zu schauen und sich individuell vom Raiffeisen WohnBau-Team beraten zu lassen. Ob Fragen zur Architektur, zum Zeitplan oder zur Finanzierung – vor Ort finden Sie kompetente Ansprechpartner, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Kommen Sie vorbei – ganz unkompliziert

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – besuchen Sie die offene Baustelle ganz flexibel und lassen Sie sich inspirieren. Das Team von Raiffeisen WohnBau freut sich auf Ihren Besuch und darauf, gemeinsam mit Ihnen den ersten Schritt in Richtung Ihres Wohn(t)raums zu gehen.

Mehr Infos unter raiffeisen-wohnbau.at