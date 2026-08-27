Rapid: Große Geschichte, bescheidene Gegenwart

Wenn es um die Geschichte der Grün-Weißen geht, dann hat sie Bedeutung. Wie der neue Dreier-Zwirn im Stile von “St. Hanappi”, dem ehemaligen Weststadion. Immerhin.

Für ältere, treue Rapid-Fans ist es seit 18 Jahren das gleiche: Wieder nichts … Wobei ein Titel in ganz weiter Ferne liegt, schon das Erreichen einer Europacup-Gruppenphase als großer Erfolg zählt. Doch nicht einmal das ist heuer gelungen.

Was für ein Selbstfaller!

Denn das Rückspiel gegen die Schotten von Hearts war an Selbstfallern kaum zu überbieten. Erst die 1:0-Führung, dann zwei Gegentore in Überzahl (nach Gelb-Rot für die Schotten) – und dann noch schwach geschossene Elfmeter. Endstand: 2:2 nach Verlängerung (gesamt 4:4), 3:4 im Elferschießen.

Die Sekunde der Enttäuschung: Reifeprüfung nicht bestanden. Nicht genügend, setzen (Bild: Steiner).

50 Jahre Weststadion

Bleiben wir also bei der glorreichen Vergangenheit des einst so stolzen und erfolgreichen Kultklubs. In dieser Saison jährt sich die Eröffnung des Weststadions zum 50. Mal. 1981 wurde es zum “Gerhard-Hanappi-Stadion”, Anfang des Jahrtausends von Pepi Hickersberger zu “St. Hanappi” geadelt.

Zum Jubiläum widmet Rapid dem besonderen Ort nun sein drittes Trikot und lässt damit ein Stück grün-weiße Stadiongeschichte aufleben.

Beim Heimspiel gegen Hearts wurde das Hanappi-Heimtrikot von einigen Legenden präsentiert (Bild: Steiner).

Wie bei der Eröffnung des Weststadions am 10. Mai 1977 ist das Jersey vorrangig in Weiß gehalten. Im Nacken findet sich der Schriftzug „50 Jahre Gerhard Hanappi-Stadion“ in genau jener Schreibweise mit nur einem Bindestrich, wie er einst auf der Fassade des Stadions zu lesen war.

Legende Gerry Willfurth mit Spielerin Sandrina Haupt (Bild: Daniel Widner | SK Rapid Wien).

Fünf Rapid-Legenden

Im Zuge der Trikot-Präsentation stehen auch fünf Rapid-Legenden im Mittelpunkt, deren persönliche Geschichten untrennbar mit dem Gerhard-Hanappi-Stadion verbunden sind

Paul Pawlek (1975-1979 | 100 Spiele | Cupsieger 1976)

Paul Pawlek schrieb am Eröffnungstag Geschichte: Im ersten Pflichtspiel im neuen Weststadion am 10. Mai 1977 erzielte er im Duell mit Austria/WAC den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg und wurde damit zum ersten Torschützen in der neuen Rapid-Heimstätte.

Christian Keglevits (1979-1984 + 1989-1991 | 247 Spiele | Meister 1982, 1983 | Cupsieger 1983, 1984)

Christian Keglevits sorgte ebenfalls für einen der großen Momente der Stadion-Geschichte. Am 25. Mai 1982 sprang er im meisterschaftsentscheidenden Spiel gegen Wacker Innsbruck für den verletzten Hans Krankl ein, trug dessen Nummer 9 und erzielte beim 5:0-Erfolg gleich zwei Tore. Rapid holte damit den ersten Meistertitel seit 14 Jahren. Keglevits schrieb auch in späteren Jahren besondere Europacup-Geschichten – etwa mit seinem Treffer beim legendären 2:1-Heimsieg gegen Inter Mailand im Jahr 1990.

Gerald Willfurth (1981-1989 | 272 Spiele | Meister 1982, 1983, 1987, 1988 | Cupsieger 1983, 1984, 1985, 1987 | Supercupsieger 1986, 1987, 1988)

Gerry Willfurth zählt zu den erfolgreichsten Rapid-Spielern, die im Gerhard Hanappi-Stadion Titel feiern durften. Viermal gewann er mit Rapid dort den Meistertitel: 1982, 1983, 1987 und 1988. Ebenso viermal holte er im Hanappi-Stadion den ÖFB-Pokal: 1983, 1984, 1985 und 1987.

Veli Kavlak (2005-2011 | 181 Spiele | Meister 2005, 2008)

Veli Kavlak steht für jene Generation, die das Gerhard Hanappi-Stadion bereits als Kind als Rapid-Heimat erlebte. Im Alter von nur 17 Jahren erzielte er dort erstmals ein Tor und wurde damit zu einem der jüngsten Torschützen an diesem historischen Ort.

Erwin “Jimmy” Hoffer (2006-2009 | 95 Spiele | Meister 2008)

Jimmy Hoffer war maßgeblich am Weg zum 32. Meistertitel beteiligt. Im Gerhard Hanappi-Stadion erzielte er wichtige Tore, darunter in der 34. Runde das entscheidende 2:1 gegen Austria Kärnten. Eine Runde später fixierte er mit seinem Treffer zum 3:0 gegen Altach den Endstand – ehe anschließend im Hanappi-Stadion die Meisterschale übergeben wurde.