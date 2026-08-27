In diesen Büchereien darf jetzt geplaudert werden!

Üblicherweise gilt in Büchereien ja absolute Ruhe. Nicht so bei der kostenlosen Aktion „Plaudern in der Bücherei“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in Simmering und Favoriten.

Ein weiteres Mal lädt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG zu „Plaudern in der Bücherei“ in die Stadt Wien Büchereien im Bildungszentrum Simmering, am Leberberg sowie Neues Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung.

Los geht’s am 3. September 2026 in Simmering (Bücherei im Bildungszentrum Simmering). „Oft merkt man gar nicht, wie viele Menschen sich einsam fühlen. Das betrifft junge Menschen genauso wie ältere oder Menschen, die neu in ihrer Umgebung sind,“ weiß Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. „Mit ‚Plaudern in der Bücherei‘ bietet die WiG einen offenen und unkomplizierten Treffpunkt, an dem Begegnungen entstehen und Gespräche ganz natürlich beginnen können,“ ergänzt Beck.

Erzählen, Plaudern und Menschen kennenlernen

„Plaudern in der Bücherei“ richtet sich an alle Menschen, die Freude am Erzählen haben oder anderen gerne beim Erzählen zuhören. Eine perfekte Gelegenheit, in diesem Rahmen neue Menschen aus der Nachbarschaft bzw. der näheren Umgebung kennenzulernen. Angesprochen werden sollen vor allem aber auch Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, wie z. B. ältere Menschen, Menschen, die neu in der Stadt sind – wie Studierende oder Migrantinnen – und Alleinstehende.

Die Treffen werden von erfahrenen Moderatorinnen des Vereins Sorgenetz geleitet und finden von 3. September bis 17. Dezember 2026 jeden Donnerstag bzw. Freitag abwechselnd in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering, in der Bücherei am Leberberg sowie in den Büchereien Altes Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten statt. Alle Teilnehmer sind eingeladen, Themen nach ihren Interessen einzubringen und mitzugestalten.

Die Teilnahme an „Plaudern in der Bücherei“ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Informationen und Termine auch auf: wig.or.at/termine