Gefälschter Taxischein und gestohlener Führerschein!

Taxikontrolle mit doppeltem Knalleffekt: Bei einer bezirksübergreifenden Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung gemeinsam mit dem Verkehrsamt gingen gleich zwei auffällige Taxilenker ins Netz.

Gegen 19.30 Uhr stoppten die Polizisten in der Leopoldstadt ein Taxi, das gerade einen Fahrgast an Bord hatte. Der vorgezeigte Taxilenker-Ausweis des 26-Jährigen war komplett gefälscht. Das Dokument wurde sichergestellt, die Verwaltungsübertretungen noch vor Ort geahndet.

Doch damit war der Kontrollabend noch lange nicht vorbei.

Noch ein dreister Fall

Gegen 23.30 Uhr geriet in der Brigittenau ein 63-jähriger Taxilenker ins Visier der Beamten. Einen gültigen Taxilenkerausweis konnte er nicht vorweisen. Stattdessen präsentierte er einen Führerschein, der als gestohlen gemeldet war. Auch dieses Dokument wurde sichergestellt.

Und dann kam die nächste Überraschung: Gegen den Mann bestanden bereits offene Verwaltungsstrafen von 1.460 Euro. Weil er die Summe nicht begleichen konnte, klickten die Handschellen. Der anwesende Schnellrichter verhängte zusätzliche Verwaltungsstrafen.

Beide angezeigt

Für beide Lenker ist die Sache damit noch nicht erledigt: Sowohl der 26-Jährige als auch der 63-Jährige wurden zusätzlich strafrechtlich angezeigt.

Zwei Taxis, zwei brisante Dokumenten-Fälle – und eine Schwerpunktaktion, die sich für die Wiener Verkehrspolizei ordentlich ausgezahlt hat.