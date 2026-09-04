Reflektor-Alarm zum Schulstart für Taferlklassler

Gratis-Leuchtbänder für Kinder und eine neue Aktion gegen Gefahrenstellen auf Schulwegen in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Der Schulweg soll sicher sein – doch gerade in den frühen Morgenstunden können Kinder im Straßenverkehr schnell übersehen werden. Die Volkspartei Rudolfsheim-Fünfhaus setzt deshalb zum Schulstart auf mehr Sichtbarkeit und die Mithilfe der Anrainer.

Kostenlose Bänder

Zum Beginn des neuen Schuljahres verteilt die Bezirkspartei kostenlose Reflektorbänder an Kinder. Sie sollen dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem bei Dunkelheit und schlechter Sicht besser gesehen werden.

„Wir möchten einen kleinen, aber wirkungsvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, sagt Bezirksparteiobmann Felix Ofner.

Wo lauert die Gefahr?

Gleichzeitig startet eine neue Mitmach-Aktion: Eltern, Kinder und Anrainer können Gefahrenstellen auf Schulwegen melden. Ob problematische Kreuzung, schlechte Übersicht oder eine andere Stelle, an der es regelmäßig brenzlig wird – die Hinweise werden gesammelt und anschließend im Bezirksparlament eingebracht.

Und es gibt einen kleinen Bonus: Wer eine Gefahrenstelle meldet, bekommt als Dankeschön ein Reflektorband kostenlos per Post. „Eltern und Kinder wissen am besten, wo es auf ihrem täglichen Schulweg gefährlich wird“, betont Ofner.

Die Botschaft zum Schulstart ist damit klar: Augen auf, sichtbar sein – und Gefahren melden. Denn kein Schulweg sollte zum Hindernislauf werden.