Statt Kunschak: Kommt der “Knutsch ma Platz”?

Wie im Februar berichtet soll der Leopold-Kunschak-Platz in Hernals neu benannt werden (WBB-Story Kunschak-Platz). Doch jetzt hat Leser Stephan R. eine verblüffende Beobachtung gemacht.

Der Platz vor dem Hernalser Friedhof soll neu benannt werden, weil er laut einer Neos-Initiative ein “Antisemit” gewesen sein soll. Demnach soll er sich als Parteikollege Karl Luegers auch antisemitischer Rhetorik bedient und Gesetzesinitiativen zur Ausgrenzung jüdischer Menschen eingebracht haben.

Das soll auch nach 1945 so geblieben sein. Die Grünen fordern seit Jahren die Umbenennung des Platzes – sie wollten Margit Friedländer, eine Zeitzeugin, ehren. Die Neos wollen den Platz nach Anna-Maria Haas benennen.

Ein Überkleber kommt zuvor

Bevor die Änderung umgesetzt wird, war ein Witzbold im 17. Bezirk unterwegs. Laut WBB-Leser Stephan R. hat er das Straßenschild überpickt und daraus den “Knutsch ma Platz” gemacht.

Diskussion beendet?

Wobei möglich erscheint, dass es darüber keine Diskussionen mehr gibt … Denn Lachen muss möglich sein, auch in so einer ernsthaften Angelegenheit.

In Sachen Leopold-Kunschak-Platz war das sicher noch nicht der Schlusspunkt – wird interessant, wie der Platz Ende des Jahres wirklich heißt. Wir werden weiter berichten.