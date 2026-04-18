Wien ist nicht nur eine der lebenswertesten Städte der Welt, sondern mit Sicherheit auch eine der wohnenswertesten. Doch wo viel Licht gibt es leider immer auch ein wenig Schatten. Beim Zusammenleben vieler Menschen kommt es immer wieder zu Problemen wie etwa Lärmstörungen am Abend, Verschmutzungen von Grünflächen oder dem unerlaubten Ablagern von Sperrmüll. Abhilfe schaffen soll hier das Projekt „Respekt gemeinsam sicher“, das das Zusammenleben in den Wiener Gemeindebauten verbessern soll und wird.

Die Initiative von wohnpartner, Wiener Wohnen und der Grätzlpolizei wird im Monatstakt fortgesetzt und versteht sich als Anlaufstelle für alle Gemeindebau-Bewohne, um Anliegen und Fragen zum guten Miteinander aufzugreifen, weiterzuhelfen und Lösungen zu schaffen. „Gemeindebau bedeutet nicht nur leistbares und sicheres Wohnen, sondern soll auch für ein gutes Miteinander im eigenen Zuhause stehen. Dazu gehört, dass Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch kommen und Probleme angesprochen werden. Dass aber auch klar ist: Die Regeln der Hausordnung gelten für alle und gegenseitiger Respekt und rücksichtvoller Umgang wird von allen erwartet. Nur so funktioniert ein gutes Zusammenleben, das zusätzlich Sicherheit und Lebensqualität gibt. Genau deshalb gehen wir in die Höfe der Gemeindebauten, um hinzuhören, Anliegen der Mieterinnen und Mieter direkt aufzunehmen und gemeinsam Lösungen und Verbesserungen zu finden“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Die Termine der Tour

Bis September macht die Respekt-Tour jeweils am dritten Dienstag des Monats Station. Der nächste Termin steht am 19. Mai in Floridsdorf an. Durch die gebündelte Fachkompetenz können die drei Einrichtungen auch komplexe Fragen beantworten und gemeinsam weiterhelfen. Fragen zur sozialen Beratung von wohnpartner sind bei diesen Terminen ebenfalls gut aufgehoben.

Sämtliche Termine in der Übersicht:

Uhrzeit: immer von 15 bis 18 Uhr

19. Mai – Ödenburger Straße 73–75, bei den Stiegen 25 und 26, 1210 Wien

16. Juni – Leuthner Hof, Mollardgasse 89, Innenhof, 1060 Wien

21. Juli – Strindberggasse 1, Innenhof, 1110 Wien

18. August – Andergasse 12, beim Hauptzugang zur Wohnhausanlage,

1170 Wien

1170 Wien 15. September – Am Heidjöchl 14, Ballsportplatz Guido-Lammer-Gasse, unterhalb von Stiege 44, 1220 Wien

Alle weiteren Infos findet man auf wohnpartner-wien.at