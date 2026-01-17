Unter dem Motto #miteinanderfüreinander feiert Wien ein außergewöhnliches Event zum Weltfrauentag. Organisiert vom Verein Madita, versammelt Rise! 2.000 Frauen in der Staatsoper, um gemeinsam für Freiheit, Sichtbarkeit und Zusammenhalt zu singen. Dieses kulturelle Highlight verbindet Musik, Emotion und gesellschaftliche Relevanz zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein Fest der Stimmen für weibliche Stärke

Rise! ist nicht nur ein Konzert, sondern auch ein gesellschaftspoltisches Statement. Am Sonntag, den 8. März 2026, von 11 bis 12.30 Uhr, wird die Wiener Staatsoper zur Bühne für 2.000 Frauen, die ihre Stimmen vereinen. Unter der Leitung renommierter Sängerinnen aus unterschiedlichen Genres erklingen Lieder, die Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität feiern. Wer mitmacht, wird Teil einer kraftvollen Bewegung, die zeigt, wie stark weibliche Stimmen wirken können: gemeinsam, laut und sichtbar.

Kultur trifft gesellschaftliche Verantwortung

Der Verein Madita, der sich seit 2023 für Empowerment von Frauen und Mädchen engagiert, bringt mit Rise! Kunst und gesellschaftliches Engagement zusammen. Der Ticket-Reinerlös der Benefizveranstaltung fließt in aktive Frauenprojekte der Caritas in Österreich. Mit dieser Initiative schafft MADITA ein einzigartiges Format, das musikalische Erfahrung, emotionale Kraft und soziale Verantwortung miteinander vereint – ein Event, das nicht nur die Stadtkultur bereichert, sondern echte Veränderungen unterstützt.

Tickets, Teilnahme und ein Aufruf an Frauen

Tickets sind bereits auf www.women-rise.at erhältlich und kosten 35 Euro. Jede Teilnehmerin trägt so nicht nur zur Solidarität unter Frauen bei, sondern unterstützt gleichzeitig wichtige Frauenprojekte in Österreich. „So klingt weibliche Solidarität!“, betont Madita-Gründerin Gina Eitelbös, „wir erheben unsere Stimmen singend für Freiheit, Zusammenhalt und Female Empowerment mit Herz und Haltung.“

Rise! ist ein Aufruf an alle Frauen: Lasst uns gemeinsam singen, sichtbar sein und ein kulturelles Zeichen setzen. Unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer wird die Wiener Staatsoper für einen Vormittag zum Symbol weiblicher Stärke und gegenseitiger Unterstützung.

Rise! in der Wiener Staatsoper

8. März 2026, 11-12.30 Uhr