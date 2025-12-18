Mit dem Gastspiel von Roxette wird das Festivalprogramm um einen weiteren Konzerttag erweitert. Damit unterstreicht das Donauinsel Open Air einmal mehr seinen Anspruch, internationale Musikgrößen nach Wien zu holen. Der Ticketstart erfolgt am 19. Dezember um 10 Uhr, die Nachfrage dürfte groß sein – schließlich war die aktuelle Tournee in vielen Städten rasch ausverkauft.

Roxette neu gedacht – mit Respekt vor der Geschichte

Nach dem Tod von Sängerin Marie Fredriksson im Jahr 2019 stand lange die Frage im Raum, ob der Name Roxette jemals wieder live auf einer Bühne stehen würde. Bandgründer Per Gessle hat sich nun dafür entschieden – gemeinsam mit der erfahrenen Sängerin Lena Philipsson. Das Ergebnis ist keine Kopie der Vergangenheit, sondern eine behutsame Weiterentwicklung: bekannte Songs, neue Arrangements und viel emotionale Tiefe.

Hits, die Generationen verbinden

Das Publikum darf sich auf eine musikalische Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte freuen. Klassiker wie „The Look“, „Joyride“ oder „Listen to Your Heart“ stehen ebenso auf der Setlist wie Titel, die neu interpretiert werden. Der Abend verspricht Nostalgie, aber auch frische Energie – und damit genau das, was ein Sommerkonzert auf der Donauinsel ausmacht.

Ein Festival für alle Jahrzehnte

Roxette sind Teil eines breit aufgestellten Programms, das sich über zwei Wochenenden erstreckt. Von Ballermann-Hits über die großen 90er-Eurodance-Erfolge bis hin zu 80er-Ikonen und Sounds der 2000er ist für nahezu jeden Musikgeschmack etwas dabei. Weitere Konzerte und Programmpunkte sind bereits angekündigt.

Karten gibt’s ab 19. Dezember 10:00 Uhr ab 79 Euro bei oeticket.com und wien-ticket.at. VIP-Packages sind ebenfalls verfügbar.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert von Roxette im Rahmes des Donauinsel Open Air am 22. Juli 2026!

Roxette

Mittwoch, 22. Juli 2026, Beginn 20 Uhr

Donauinsel (Sportinsel), 1210 Wien

Tickets ab 79 Euro, erhältlich ab 19. Dezember, 10 Uhr

Anreise: U6, S-Bahn Handelskai / Neue Donau

Weitere Details und das komplette Festivalprogramm gibt es online auf der Website des Donauinsel Open Air.