Vergessen Sie stille Spa-Landschaften: Bei WeBorn buchen sich Besucher:innen gezielt in Klassen ein. In Gruppen geht es – in Badekleidung – durch Hitze und Kälte, begleitet von speziell ausgebildeten Guides. Atemübungen, Meditation, Bewegung und Self-Care wechseln sich ab und machen jede Einheit zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Das Ziel: Stress reduzieren, das Nervensystem „resetten“ und neue Energie tanken. Musik, Düfte und ein durchdachtes Raumkonzept verstärken die Wirkung zusätzlich – der Aufenthalt wird zur immersiven Auszeit mitten in der Stadt.

Von Relax bis Energize: Für jede Stimmung die passende Klasse

Das Klassenangebot ist vielseitig und reicht von kurzen 20-Minuten-Eisbädern bis zu 75-minütigen Kombi-Sessions. Dabei gibt es unterschiedliche Schwerpunkte:

Relax: ruhig, meditativ, entschleunigend

Recharge: ausgewogen zwischen Aktivität und Entspannung

Energize: aktivierend und kraftvoll

Grow: herausfordernd mit intensiven Temperaturwechseln

Self-Guided: freies Nutzen der Angebote

Täglich stehen mehrere Klassen zur Auswahl – so wird Regeneration flexibel in den Alltag integrierbar.

Warum Kälte & Hitze boomen

Eisbaden und Sauna sind längst mehr als Trends. Studien zeigen: Kältereize können den Stoffwechsel ankurbeln und die Stressresistenz erhöhen, während regelmäßige Saunagänge Herz-Kreislauf-System und Immunsystem stärken. Genau diese Kombination macht sich WeBorn zunutze – und bringt sie in moderner Form nach Wien.

Zwei Gründerinnen, eine Vision

Hinter dem Konzept stehen Katharina Fojtl und Jessica Halper. Die beiden Unternehmerinnen verbindet ihre Leidenschaft für Sport, Gesundheit und mentale Stärke. Ihre Idee: einen Ort schaffen, an dem aktive Erholung nicht nur möglich, sondern auch zugänglich und gemeinschaftlich erlebbar wird.

Urbaner Rückzugsort im 3. Bezirk

Das Studio selbst ist Teil des Konzepts: Organische Formen, warme Farben und fließende Übergänge schaffen eine Atmosphäre zwischen Aktivierung und Entspannung. Neben Sauna und Eisbädern gibt es auch Community-Bereiche, eine Tea-Area sowie Zusatzangebote wie Events oder Team-Buildings.

Gewinnspiel

Neugierig geworden? Wir verlosen 5×2 Klassen bei WeBorn im Wert von je 40 Euro!