Flexibel bleiben – und trotzdem sicher planen

Besonders beliebt sind heuer flexible Buchungsmodelle. Flextarife schenken Gelassenheit, weil sie spontane Änderungen ermöglichen, falls sich Pläne oder Rahmenbedingungen ändern. So bleibt der Sommer frei – und trotzdem sicher.

Europa im Aufschwung: Westeuropa, Norden & Inseln liegen im Trend

Viele europäische Ziele lassen sich unkompliziert und entspannt bereisen, oft sogar per Direktflug ab Österreich. Ruefa hat eine große Auswahl an Destinationen, die heuer besonders gefragt sind:

Menorca – ruhige Buchten, Natur pur, Direktflug ab Wien

– ruhige Buchten, Natur pur, Direktflug ab Wien Mallorca – mediterrane Vielfalt für Badeurlaub, Aktivprogramm & Genuss

– mediterrane Vielfalt für Badeurlaub, Aktivprogramm & Genuss Ostsee – Sommerfrische, Seebäder & Coolcation-Feeling

– Sommerfrische, Seebäder & Coolcation-Feeling Sardinien – türkisblaues Wasser, weiße Strände & mediterrane Kultur

– türkisblaues Wasser, weiße Strände & mediterrane Kultur Korsika – Berge, Meer & duftende Macchia

– Berge, Meer & duftende Macchia Lesbos – authentisches Griechenland mit Olivenhainen & Ursprünglichkeit

– authentisches Griechenland mit Olivenhainen & Ursprünglichkeit Bergen/Norwegen – Fjorde, UNESCO-Welterbe & nordisches Lebensgefühl

– Fjorde, UNESCO-Welterbe & nordisches Lebensgefühl Algarve – goldene Strände, Steilklippen & Atlantikflair

– goldene Strände, Steilklippen & Atlantikflair Azoren – vulkanische Natur, Kraterseen & heiße Quellen

– vulkanische Natur, Kraterseen & heiße Quellen Ohrid/Nordmazedonien – glasklarer See, Kultur & mediterranes Flair

Früh buchen lohnt sich

Wer sich jetzt entscheidet, profitiert von Preisvorteilen und einer größeren Auswahl an verfügbaren Kontingenten. Frühbuchungen schaffen Planungssicherheit – egal ob Familienurlaub, Kurztrip oder längerer Aufenthalt.

Und das Beste: Mit der digitalen Terminvereinbarung auf ruefa.at/termin ist ein persönliches Beratungsgespräch – im Reisestore oder per Video – nur wenige Klicks entfernt. So beginnt der Urlaub schon beim Planen.

Ausgewählte Sommerangebote

(Preise nach tagesaktueller Verfügbarkeit)

Menorca, Cala Galdana

Badeurlaub inkl. Direktflug ab Wien, 7 Nächte im 4*Hotel inkl. HP, ab Ꞓ 695,- p.P. im DZ

Infos und Buchung: Menorca

Ostsee, Kühlungsborn

Badeurlaub inkl. Direktflug ab Wien, 7 Nächte inkl. HP und Wellnessbereich, wahlweise Transfer oder Mietwagen, ab Ꞓ 1.299,- p.P. im DZ

Infos und Buchung: Ostsee

Griechenland, Karpathos

Frühbucherangebot inkl. Flug ab Wien, 7 Nächte inkl. Frühstück und Transfer, ab Ꞓ 475,- p.P. im DZ

Infos und Buchung: Griechenland

Portugal, Azoren

Inselurlaub inkl. Flug ab Wien, 7 Nächte inkl. Frühstück und Transfer, ab Ꞓ 892,- p.P. im DZ

Infos und Buchung: Portugal

Mehr Angebote & Inspiration unter ruefa.at/sommer