Flexibel bleiben – und trotzdem sicher planen
Besonders beliebt sind heuer flexible Buchungsmodelle. Flextarife schenken Gelassenheit, weil sie spontane Änderungen ermöglichen, falls sich Pläne oder Rahmenbedingungen ändern. So bleibt der Sommer frei – und trotzdem sicher.
Europa im Aufschwung: Westeuropa, Norden & Inseln liegen im Trend
Viele europäische Ziele lassen sich unkompliziert und entspannt bereisen, oft sogar per Direktflug ab Österreich. Ruefa hat eine große Auswahl an Destinationen, die heuer besonders gefragt sind:
- Menorca – ruhige Buchten, Natur pur, Direktflug ab Wien
- Mallorca – mediterrane Vielfalt für Badeurlaub, Aktivprogramm & Genuss
- Ostsee – Sommerfrische, Seebäder & Coolcation-Feeling
- Sardinien – türkisblaues Wasser, weiße Strände & mediterrane Kultur
- Korsika – Berge, Meer & duftende Macchia
- Lesbos – authentisches Griechenland mit Olivenhainen & Ursprünglichkeit
- Bergen/Norwegen – Fjorde, UNESCO-Welterbe & nordisches Lebensgefühl
- Algarve – goldene Strände, Steilklippen & Atlantikflair
- Azoren – vulkanische Natur, Kraterseen & heiße Quellen
- Ohrid/Nordmazedonien – glasklarer See, Kultur & mediterranes Flair
Früh buchen lohnt sich
Wer sich jetzt entscheidet, profitiert von Preisvorteilen und einer größeren Auswahl an verfügbaren Kontingenten. Frühbuchungen schaffen Planungssicherheit – egal ob Familienurlaub, Kurztrip oder längerer Aufenthalt.
Und das Beste: Mit der digitalen Terminvereinbarung auf ruefa.at/termin ist ein persönliches Beratungsgespräch – im Reisestore oder per Video – nur wenige Klicks entfernt. So beginnt der Urlaub schon beim Planen.
Ausgewählte Sommerangebote
(Preise nach tagesaktueller Verfügbarkeit)
Menorca, Cala Galdana
Badeurlaub inkl. Direktflug ab Wien, 7 Nächte im 4*Hotel inkl. HP, ab Ꞓ 695,- p.P. im DZ
Infos und Buchung: Menorca
Ostsee, Kühlungsborn
Badeurlaub inkl. Direktflug ab Wien, 7 Nächte inkl. HP und Wellnessbereich, wahlweise Transfer oder Mietwagen, ab Ꞓ 1.299,- p.P. im DZ
Infos und Buchung: Ostsee
Griechenland, Karpathos
Frühbucherangebot inkl. Flug ab Wien, 7 Nächte inkl. Frühstück und Transfer, ab Ꞓ 475,- p.P. im DZ
Infos und Buchung: Griechenland
Portugal, Azoren
Inselurlaub inkl. Flug ab Wien, 7 Nächte inkl. Frühstück und Transfer, ab Ꞓ 892,- p.P. im DZ
Infos und Buchung: Portugal
Mehr Angebote & Inspiration unter ruefa.at/sommer