Gemeinsam durch Wien mit „Rund um den Ring“

Am 26. Oktober um 13:30 Uhr ist es endlich soweit: Der Startschuss fällt beim Burgtheater, und die Ringstraße in Wien verwandelt sich in einen exklusiven Treffpunkt für Geher, Walker und Nordic Walker.

Diese einzigartige Gelegenheit, die historische Pracht des Rings ohne den üblichen Verkehrstrubel zu erleben, ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, dem ORF, der Wiener Städtischen Versicherung, dem Wiener Bezirksblatt und begeisterten Sportlern.

Fit Marsch

Der „Fit Marsch“ erlebt eine moderne Neuauflage unter dem Namen „Rund um den Ring“, und er verspricht ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis zu werden. Die Ringstraße wird für den Verkehr gesperrt, sodass sich Teilnehmer jeden Alters und jeder Fitnessstufe ohne die Sorgen um den Autoverkehr auf den Weg machen können. Die gesamte Strecke erstreckt sich über mehrere Kilometer, und die Teilnehmer haben bis 16 Uhr Zeit, sie zu bewältigen. Dies bietet eine großartige Gelegenheit, die historischen Gebäude, Parks und Monumente entlang des Rings zu bewundern und dabei aktiv zu sein.

Ludwig & Jelinek mit dabei

Mit dabei ist auch unser Bürgermeister, Dr. Michael Ludwig und Phillip Jelinek, auch bekannt als der „Vorturner der Nation“. Der passionierte Sportler und Trainer wird nicht nur selbst teilnehmen, sondern auch an der Seite der Teilnehmer sein, um sie zu motivieren und anzufeuern.

Also schnüren Sie Ihre Sportschuhe, machen Sie sich bereit und seien Sie am 26. Oktober um 13.30 Uhr beim Burgtheater dabei, um gemeinsam mit Gleichgesinnten die Schönheit Wiens auf Schritt und Tritt zu entdecken.