Saisonauftakt für Gratis-Radchecks des ÖAMTC

Die kostenlosen Fahrradchecks des Mobilitätsclubs starten in die fünfte Saison: Am 13. und 14. April gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr einen ÖAMTC PopUp Fahrrad-Stützpunkt in Wien – diesmal vor dem Burgtheater.

Bei dem PopUp Fahrrad-Stützpunkt in der Löwelstraße 1 servicieren ÖAMTC-Techniker jeweils von 9 bis 18 Uhr kostenlos alle Räder vom Kinderfahrrad bis zum Mountainbike, vom E-Bike bis zum Faltrad. Außerdem gibt es Informationen rund um das ÖAMTC-Angebot für Radfahrer.

Auch ohne Mitgliedschaft möglich

Neben den mobilen PopUp Fahrrad-Stützpunkten, an denen Club-Techniker vor Ort sind, stehen österreichweit bereits über 200 permanente ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkte zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung – auch für Nicht-Mitglieder. Diese Radservice-Stationen bieten unterschiedliche Werkzeuge, eine Luftpumpe und eine praktische Radhalterung, um kleine Pannen direkt vor Ort selbst beheben zu können.

Reger Zuspruch und positives Feedback

Vor allem an Radwegen, stark frequentierten Plätzen und Bahnhöfen können Radler an diesen Stützpunkten einfache Reparaturen erledigen. „Unsere Fahrrad-Stationen sind nur eines von vielen Angeboten und innovativen Ideen rund ums Radfahren. Wir freuen uns über den regen Zuspruch und die positiven Rückmeldungen“, so Ernst Kloboucnik, ÖAMTC Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Bei Pannen, die nicht selbst repariert werden können, hilft der ÖAMTC-Pannendienst natürlich gerne weiter – einfach über die Nothilfenummer 120 oder die ÖAMTC-App kontaktieren.

Aktuelle Termine der PopUp Fahrrad-Stützpunkt Tour 2024 finden Sie unter hier.