Unter dem Motto „United by Music“ lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung von 8. April bis 13. Mai in allen sechs Stadtteilbüros Wiens zu einer bunten Mischung aus Quiz, Karaoke, gemeinsamen Singstunden, Spielen und musikalischen Gesprächen ein. Ob Sie gerne singen, musizieren oder einfach nur zuhören – hier findet jeder seinen Platz. Besonders Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen, in ihren Grätzlen die Freude an Musik neu zu entdecken.

Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Begegnung und die verbindende Kraft der Musik … Wir feiern schon jetzt mit unserem Salon Song Contest ein großes Fest der Begegnung in unseren Grätzln“,

betont Frauen- und Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Vom ESC-Quiz bis zur Karaoke-Session

In Leopoldstadt etwa können Besucher beim ESC-Quiz rätseln, beim musikalischen Gespräch über die Bedeutung von Musik im Alltag plaudern oder beim gemeinsamen Singen Lieblingslieder anstimmen. In Favoriten lockt ein Bastelnachmittag, Live-Musikbegleitung und eine kulinarische Reise durch Europa, bevor beim großen Programmvoting ein Highlight wiederholt wird. Auch die Rudolfsheim-Fünfhaus-Bühne wird zur ESC-Spielwiese: Lieblingslieder hören, Spielespaß erleben und gemeinsam lachen, hier steht die Freude am Miteinander im Vordergrund.

Hits erraten, LPs lauschen und Musik-Tipps

In Ottakring dreht sich alles um Klassiker: Karaoke-Sessions, Langspielplatten hören und das beliebte „Hitster“-Spiel laden zum Mitmachen ein. Das Warm-Up für den Eurovision Song Contest bringt die musikalische Vorfreude direkt ins Stadtteilbüro. „Musik verbindet Generationen“, erklärt Karin Pointner vom GB*-Team für Floridsdorf und Donaustadt. „Mit dem Salon Song Contest schaffen wir Räume, in denen Menschen aus dem Grätzl ins Gespräch kommen und gemeinsam aktiv werden.“

Musikbingo und Frühstück mit ESC-Flair

Wer in Floridsdorf oder Donaustadt wohnt, darf sich auf Musikbingo, spannende Quizrunden und musikalische Frühstückstreffen freuen. In den nächsten Wochen stehen abwechslungsreiche Termine auf dem Programm – von ESC-Frühstück über Musik-Voting bis hin zu Salon Servus Superstar. So entsteht nicht nur Vorfreude auf den Eurovision Song Contest, sondern auch ein bunter Treffpunkt für Nachbarinnen und Nachbarn aller Altersgruppen.

Wer Lust auf Musik, Spiel und gemeinsames Lachen hat, sollte sich die Termine vormerken und bei diesem Wiener Vor-ESC-Spektakel dabei sein. Im Salon Song Contest geht es fröhlich und herzlich zu – und jede Stimme zählt!

Weitere Infos und alle Termine in den Bezirken: www.gbstern.at/salonservus