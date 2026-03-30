Der Energieberater*innen-Grundkurs startet am 5. Mai und richtet sich an alle, die beim Thema Sanierung nicht nur mitreden, sondern professionell beraten wollen. Egal ob Warmwasser-Wunder, Dämmstoff-Dschungel oder Heizsystem-Hickhack – hier gibt’s das Know-how, das das Zuhause energieeffizienter macht.

Wohnträume klimafit machen

Wer schon einmal vor der Wahl zwischen Wärmepumpe, Fernwärme und „Meine Gastherme ist doch noch gut!“ stand, weiß: Fachwissen ist Gold wert. Die Ausbildung vermittelt genau dieses Wissen verständlich, praxisnah und mit einem Blick darauf, wie Wiener Haushalte tatsächlich funktionieren.

Der Grundkurs liefert die technischen Basics. Welche Dämmstoffe passen zu Altbau und welche zu Neubau? Wie viel Energie schlucken Fenster wirklich? Warum sollte eine Heizung nicht getauscht werden, bevor die Gebäudehülle gedämmt ist? Dazu kommen Heizsysteme, Warmwassertechnik, Stromverbrauch und das große Thema erneuerbare Energie. Eine Exkursion zu einem Best-Practice-Objekt zeigt, wie energieeffiziente Sanierungen aussehen, wenn sie richtig gut gemacht sind.

Teilnehmen können alle, die beruflich mit Wohnen, Bauen oder Energie zu tun haben: von Bankberatern über Techniker bis hin zu Immobilienprofis. Am Ende wartet eine kommissionelle Prüfung und ein anerkanntes Zertifikat, das in der Branche neue Türen öffnet.

Job Energieberatung boomt

Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern bringt viele Wiener ins Grübeln: Welche Heizung passt zu meiner Wohnung? Wieviel Dämmung braucht ein Haus von 1920? Kann meine Fassade überhaupt eine Photovoltaik-Anlage tragen? Energieberater beantworten täglich genau diese Fragen und darum steigt der Bedarf nach kompetenten Experten rasant.

Im Kurs wird das Beratungsgespräch selbst trainiert. Wie erkläre ich einer Familie den Unterschied zwischen Luft- und Erdwärmepumpe? Wie finde ich heraus, ob ein Fernwärmeanschluss möglich ist? Und wie berechnet man realistisch, was sich wann rechnet? Die Ausbildung sorgt dafür, dass angehende Beraterinnen und Berater mit fundiertem Wissen durch jede Energiedebatte kommen.

Der Grundkurs umfasst 6 Kurstage mit insgesamt 50 Lehreinheiten und ist mit 5 ECTS akkreditiert. Die Teilnahme kostet 1.190 Euro, bei Anmeldung bis 1. April reduziert sich der Preis sogar auf 1.090 Euro. Fördermöglichkeiten wie das waff-Bildungskonto oder der AK-Bildungsgutschein erleichtern den Einstieg.

Kurskosten sparen bei Anmeldung bis 1. April 2026

Kursstart: 5. Mai 2026

Kontakt: 01/803 32 32 I eba-wien@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at/energieberaterin-werden