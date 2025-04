Schienenersatz für S45: 20 Minuten länger unterwegs

Die S45 ist eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken Österreichs. Damit Reisende weiterhin pünktlich und sicher unterwegs sein können, führen die ÖBB in den kommenden Wochen zwischen Hernals und Handelskai Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten durch.

Die S45 ist in die Jahre gekommen. Jetzt ist es an der Zeit ihre Infrastruktur zu sanieren. Dabei werden unter anderem Gleis- und Weichenanlagen erneuert und der Unterbau der Gleisinfrastruktur saniert. Da diese Arbeiten nicht bei laufendem Bahnbetrieb durchgeführt werden können, entfallen in der ersten Bauphase von Montag, 28. April (2 Uhr) bis Donnerstag, 12. Juni (2 Uhr) alle Züge der Linie S45 zwischen Hernals und Handelskai in beide Richtungen.

In der zweiten Phase können von Donnerstag, 12. Juni (2 Uhr) bis Montag, 23. Juni (2 Uhr) lediglich im Abschnitt Heiligenstadt bis Handelskai in beide Richtungen keine Züge fahren. Zwischen Hernals und Heiligenstadt ist die Linie S45 in diesem Zeitraum wieder laut Fahrplan unterwegs.

Als Ersatz für die ausgefallenen Verbindungen richten die ÖBB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die Reisezeit kann sich dadurch zwischen Hernals und Handelskai um bis zu 20 Minuten verlängern.

ÖBB bitten um Verständnis



Die ÖBB bitten um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten und empfehlen ihren Fahrgästen, sich rechtzeitig im Vorfeld auf oebb.at/baustellen oder in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY über die geplante Verbindung zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen. Weitere Auskünfte gibt es zudem in der ÖBB App und beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717.

Um die Arbeiten schnellstmöglich abzuwickeln und den Zugverkehr für die Reisenden rasch wieder freigeben zu können, laufen die Baumaßnahmen teilweise auch nachts. Es kann während der gesamten Bauphase zudem zu Lärm- und Staubentwicklung kommen. Die ÖBB versuchen, die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich zu halten.