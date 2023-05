Schlossgespenst Poldi lädt zur Geburtstagsfeier

Weitere Events

Am 6. Mai 2023 startet die Themenführung „Der Forscher mit der Krone – Franz Stephan von Lothringen“. Im Mittelpunkt der Führung steht der Ehemann von Maria Theresia und seine naturwissenschaftlichen Interessen sowie seine umfangreiche Sammlung, die von exotischen Tieren bis zu seltenen Pflanzen reichte. Die Führung für Kinder ab sieben Jahren wird bis 25. Juni 2023 an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen um 10:30, 13:30 und 15:00 Uhr angeboten (ausgenommen am Zwergerltag) und ist im Museumseintritt inkludiert.

In Poldis Bastelwerkstatt können am 13. Mai 2023 von 11 bis 16 Uhr kreative Bilderrahmen als Muttertagsgeschenk gestaltet werden (€ 6,00 pro Werkstück). Bis 7. Mai 2023 gibt es Bastelsackerl to Go. Man braucht nur mehr Farbe, Schere und Klebstoff und schon kann der Bastelspaß zu Hause beginnen!

Ort: Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 17:00 Uhr. Letzter Einlass um 16:00 Uhr.

Eintritt: Erwachsene € 8,50 / Kinder (3-18 Jahre) € 8,50