Sie flattern elegant wie kleine Akrobaten, erstrahlen in allen Farben und verzaubern jeden Naturspaziergang: Schmetterlinge! Ob der flinke Kleine Fuchs oder der imposante Schwalbenschwanz, unsere heimischen Tagfalter sind wahre Naturhelden. Doch viele Arten sind gefährdet. Jetzt ruft der Naturschutzbund alle Flatterfans auf, beim Citizen-Science-Projekt „Schmetterlingen auf der Spur“ mitzuwirken. Gemeinsam könnt ihr die bunten „Traumtänzer“ schützen und dabei jede Menge Spaß haben!

Im Rampenlicht: Zählen, Daten sammeln

Jede Beobachtung zählt! Einfach ein Foto machen, Art bestimmen und auf www.naturbeobachtung.at oder der App hochladen. So entstehen wichtige Daten für Wissenschaft, Verbreitungskarten und die Rote Liste der Tagfalter Österreichs. Die Infos zeigen, welche Arten vom Klimawandel betroffen sind und wie sich ihr Zuhause verändert. Mit jedem Klick hilfst du also der Natur, fast wie ein Schmetterlingsdetektiv im Einsatz!

Flatterspaß garantiert: Mitmachen, gewinnen!

Für Einzelpersonen, Familien oder Schulklassen heißt es von 1. April bis 31. Juli 2026 Schmetterlinge zählen und melden. Schulklassen sollten sich gesondert per E-Mail an naturbeobachtung@naturschutzbund.at anmelden, dann gibt’s einen eigenen Klassenaccount. Das Beste: Die fleißigsten Beobachterinnen und Beobachter gewinnen tolle Sachpreise, die meldefreudigsten Schulklassen füllen ihre Klassenkassa auf. Im November 2026 wird die Preisverleihung gefeiert.

Schmetterlinge zählen macht Spaß, schärft den Blick für die Natur und es tut den bunten Fliegern richtig gut, wenn wir mehr auf sichten und sie schützen. Also Kamera oder Smartphone schnappen, Augen auf und los geht’s – die kleinen Naturstars warten schon auf euch!

Mehr Information zum Projekt findet ihr auch hier!