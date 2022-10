Schüler liefen für das „gute“ Kilometergeld

Fast 4.000 Schülerinnen und Schüler zeigten sich am 12. und 13. Oktober von ihrer sozialen und sportlichen Seite. Denn der LIDL Österreich Schullauf machte halt im Wiener Donaupark.

Am 12. Oktober liefen war der Unter- und Oberstufentag. Hier liefen 2.400 Schülerinnen und Schüler Distanzen von 1.600 m bis 3.000 m. Die Schulwertung wurde gewonnen vom Goethegymnasium (Unterstufe) und von den Dominikanerinnen (Oberstufe). Am zweiten Tag liefen dann 1.500 Volksschüler. Hier gewann die GTVS Wulzendorferstraße die Schulwertung.

Nicht nur der sportliche Wettkampf stand im Vordergrund des Laufevents in der Donaustadt, sondern auch der gute Zweck. Denn pro gelaufenen Kilometer spendete LIDL einen Euro an LICHT INS DUNKEL. So konnten die 4.000 Schülerinnen und Schüler über 4.000 Euro an Spendengeldern erlaufen.

(C) fms/Sebastian Gruber: Österreichs bester Mittelstreckenläufer, Andreas Vojta (l), war ebenfalls anwesend und wirkte als Startrichter aktiv mit. Danach überreichte er den Kids die Pokale und die Sachpreise.

Die LIDL Österreich Schullaufserie tourt seit mittlerweile 24 Jahren durch das Land. Am Ende des Schuljahres gibt es ein Bundesfinale, wo es um den Bundestitel geht.