Verkehrschaos: 6 Monate für 400 Meter Radweg

Ausgerechnet während der Sperre der S45 sorgt der Bau des Krottenbach-Radwegs für Totalstaus.

Eine besondere Über­raschungen hat die Baustellenkoordi­nation heuer den ­Wienern zu bieten, wenn in der Krottenbachstraße der umstrittene Zweirichtungsradweg bis zur Flotowgasse ausgebaut wird. Die Über­raschung ist aber nicht der Bau an sich, der wurde ja trotz zahlreicher Bezirke-Einsprüche durch­gesetzt. Es sind zwei andere Überraschungen, die man sich für die Wiener da ausgedacht hat.

Vollauslastung

Die Bau­arbeiten am ­Radweg werden ganze sechs ­Monate (von März bis Ende August) in ­Anspruch nehmen – und sie werden parallel zur Einstellung der Schnellbahn S45 erfolgen (Juli und August). Der einzige öffentliche Verkehrsträger, die Buslinie 35A, wird eine nie da gewesene Vollauslastung verzeichnen, wird aber hilflos im Baustellenstau in der Krottenbachstraße stecken.