Seit 40 Jahren gibt es Babys auf Wunsch

In Hietzing fing alles an. Das Wunschbaby Institut Feichtinger (WIF) wurde als weltweit erstes privates Kinderwunsch-Institut

1983 von Professor Wilfried Feichtinger gegründet. Heute leitet sein Sohn, DDr. Michael Feichtinger, das WIF und setzt die Tradition fort. „Die Arbeit an der Wurzel des Lebens reizt uns nach wie vor und ich möchte immer weitere und bessere Möglichkeiten finden, um Paaren zu helfen.“ Mit Erfolg. Seit der Gründung sind mehr als 20.000 Kinder durch die Unterstützung auf die Welt gekommen. Eine kleine Jubiläumsfeier wird im September stattfinden.