Wer in Wien auf der Suche nach Unterstützung, Austausch oder Informationen zu gesundheitlichen und sozialen Belastungen ist, findet ab sofort eine zentrale Anlaufstelle. Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien hat ihr neues Verzeichnis der Wiener Selbsthilfegruppen 2026 veröffentlicht und kürzlich im Amtshaus Floridsdorf präsentiert. Kostenlos erhältlich, bietet es einen aktuellen Überblick über mehr als 260 Gruppen und lädt Menschen dazu ein, gemeinsam statt allein Wege aus schwierigen Situationen zu finden.

Unterstützung auf einen Blick

Das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 umfasst 141 gesundheitsbezogene Themen und listet über 260 aktive Gruppen in Wien. Ob körperliche Erkrankungen wie Krebs, Osteoporose oder chronische Wunden, psychische Belastungen wie Angst und Depression, soziale Anliegen oder spezielle Themen wie Autismus, Wechseljahre oder Zöliakie – das Verzeichnis bietet schnelle Orientierung für Betroffene und Angehörige.

Selbsthilfegruppen ergänzen das Gesundheitssystem auf wertvolle Weise. Sie bieten Verständnis, Austausch und Halt auf Augenhöhe.“
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Dennis Beck von der Wiener Gesundheitsförderung ergänzt: „Jedes Mitglied ist Expert*in in eigener Sache. Durch die gegenseitige Unterstützung gewinnen Teilnehmende wieder Kontrolle über ihr Leben.“

Präsentation in Floridsdorf: v.l.n.r.: Josua Zajons, MSc (WiG-Gesundheitsreferent und Programmleiter „Gesundes Floridsdorf“), Mag.a Martina Daim (fachliche Leitung der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien), Georg Papai (Bezirksvorsteher Floridsdorf), Matthias Hümmelink, BA MPH (Mitglied der WiG-Geschäftsleitung) und Paula Nadler, BSc MSc (Gesundheitsreferentin der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien) waren bei der Präsentation des Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnisses in der Bezirksvorstehung Floridsdorf vor Ort. © WiG/Ben Kaulfus

Neue Selbsthilfegruppen ergänzt

Auch 2026 ist die Vielfalt der Wiener Selbsthilfegruppen weiter gewachsen. Neu hinzugekommen sind Angebote zu Trauer, chronischen Wunden sowie für trans* und nichtbinäre Personen. Floridsdorf-Bezirksvorsteher Georg Papai lobte das Engagement: „Das Selbsthilfe-Angebot lebt von der Vielfalt und dem Einsatz vieler Menschen. Vielen Dank an alle, die mit ihrem Engagement so viel bewegen.“ Das Verzeichnis zeigt eindrucksvoll, dass niemand allein bleiben muss und dass Unterstützung in Wien leicht zugänglich ist.

Gratis bestellen oder herunterladen

Das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 kann ab sofort beim Broschüren-Bestellservice der Wiener Gesundheitsförderung – WiG angefordert werden.

  • telefonisch unter 01/4000-76924
  • per E-Mail an broschueren@wig.or.at.
  • Auflage in Beratungsstellen, Bezirksämtern, Krankenhäusern, Apotheken und Arztpraxen in ganz Wien
  • online unter sus-wien.at

So wird die Suche nach der passenden Selbsthilfegruppe einfach, schnell und unkompliziert.