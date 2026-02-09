Wer in Wien auf der Suche nach Unterstützung, Austausch oder Informationen zu gesundheitlichen und sozialen Belastungen ist, findet ab sofort eine zentrale Anlaufstelle. Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien hat ihr neues Verzeichnis der Wiener Selbsthilfegruppen 2026 veröffentlicht und kürzlich im Amtshaus Floridsdorf präsentiert. Kostenlos erhältlich, bietet es einen aktuellen Überblick über mehr als 260 Gruppen und lädt Menschen dazu ein, gemeinsam statt allein Wege aus schwierigen Situationen zu finden.

Unterstützung auf einen Blick

Das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2026 umfasst 141 gesundheitsbezogene Themen und listet über 260 aktive Gruppen in Wien. Ob körperliche Erkrankungen wie Krebs, Osteoporose oder chronische Wunden, psychische Belastungen wie Angst und Depression, soziale Anliegen oder spezielle Themen wie Autismus, Wechseljahre oder Zöliakie – das Verzeichnis bietet schnelle Orientierung für Betroffene und Angehörige.

Selbsthilfegruppen ergänzen das Gesundheitssystem auf wertvolle Weise. Sie bieten Verständnis, Austausch und Halt auf Augenhöhe.“

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Dennis Beck von der Wiener Gesundheitsförderung ergänzt: „Jedes Mitglied ist Expert*in in eigener Sache. Durch die gegenseitige Unterstützung gewinnen Teilnehmende wieder Kontrolle über ihr Leben.“