Wer im Alltag für andere da ist, vergisst leicht auf sich selbst. Viele Wienerinnen und Wiener pflegen Eltern, Partner oder nahe Bezugspersonen und stemmen damit enorme emotionale und organisatorische Aufgaben. Damit diese Belastung nicht zur Überforderung wird, schafft der Fonds Soziales Wien (FSW) mit dem Selfcare Point einen Ort, an dem unkompliziert und kostenlos Fragen gestellt, Sorgen geteilt und Lösungen gefunden werden können.

Regelmäßige Beratung im Amtshaus ab 2026

Pflegende Angehörige sind eine tragende Säule der Versorgung in Wien. Doch oft fehlen im Alltag Zeit und Raum, um eigene Fragen zu klären. Genau hier setzt der Selfcare Point an. Um diesen Bedarf zu entsprechen, finden ab 2026 regelmäßige Sprechstunden im Amtshaus Simmering statt.

Jeden zweiten Dienstag im Monat von 12 bis 16 Uhr stehen die Expertinnen und Experten des Selfcare Point zur Verfügung. Willkommen sind alle, die eine nahe Person pflegen, unabhängig davon, ob der Unterstützungsbedarf altersbedingt ist oder durch Krankheit, Behinderung oder einen Unfall entstanden ist.

Hilfe für Herausforderungen im Pflegealltag

Das Team vor Ort nimmt sich Zeit für individuelle Anliegen. Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen zu pflegerischen Aufgaben, medizinischen Fragestellungen sowie zu rechtlichen und sozialen Ansprüchen.

Auch Entlastungsangebote, Alltagshilfen oder Unterstützungsmöglichkeiten im FSW-Netzwerk werden verständlich erklärt. Die Beratung erfolgt zugewandt, kompetent und lösungsorientiert, denn Pflege betrifft immer die ganze Familie und fordert viel von jeder einzelnen Person.

Entlastung und ein Moment zum Durchatmen

Neben der fachlichen Beratung bietet der Selfcare Point Raum für Gespräche, die im Alltag oft zu kurz kommen. Viele Pflegende teilen ähnliche Erfahrungen. Das Wissen, nicht allein zu sein, wirkt häufig befreiend und stärkend.

Der Besuch kann neue Perspektiven eröffnen, Stress reduzieren und helfen, die eigenen Kräfte zu bewahren. Wer gut informiert und unterstützt ist, kann auch langfristig in unterstützender Weise für andere da sein.

Selfcare Point im Amtshaus Simmering

Jeden zweiten Dienstag im Monat, 12-16 Uhr

Nächster Termin: 13. Jänner 2026

Enkplatz 2, Zimmer 103 (1. Stock), 1110 Wien

