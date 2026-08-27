Sicher ist sicher: Das Grätzlbox-Festival kann mehr

Das Grätzlbox-Festival am 3. September von 15 bis 22 Uhr setzt ein Zeichen für Menschenrechte und ein sicheres Zusammenleben im Brunnenmarkt-Viertel.

Ein bunter Nachmittag mit Spiel, Sport und Sicherheit wartet rund um die Grätzlbox am Yppenplatz. Dazu wird es ab 15 Uhr Musik, Kreativität, Workshops und jede Menge Gespräche geben. Denn durch’s Reden kommen die Leut’ zsam …

Einfach vorbeikommen!

“Die Grätzlbox trägt Woche für Woche dazu bei, den Yppenplatz zu einem Ort der Begegnung, des Austauschs und des respektvollen Miteinanders für alle zu machen. Das möchten wir gemeinsam mit den vielen sozialen, kulturellen und nachbarschaftlichen Initiativen im Grätzl feiern”, betont Bezirkschefin Steffi Lamp.

Veranstaltet wird der Nachmittag von der Bezirksvorstehung Ottakring, der Grätzlerei am Yppenplatz und dem Menschenrechtsbüro der Stadt Wien.

Das Programm

15 bis 17 Uhr:

· Cay im Park

· Coffee with Cops

· Vorführung Tai Chi / Internationale Tänze

17 bis 20 Uhr:

· Cypher Session

· Speakers Corner

· Shoroog

17 bis 22 Uhr:

· Tischtennisturnier

· Fußball

· Basketball

· Selbstverteidigung

· Spiele & Brettspiele

· Graffiti

· Malen & Basteln

· Kinderschminken

20 bis 22 Uhr:

· Musik & Eiscreme