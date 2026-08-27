Die Donauinsel zeigte sich von ihrer sportlichen Seite

Drei Tage lang verwandelte sich die Donauinsel in ein sportliches Paradies: Beim Vienna Beach & Sports Festival powered by Wiener Städtische wurde die SPEZI Sportinsel von 20. bis 22. August zum Treffpunkt für Bewegungsfreudige, Familien und alle, die gerne einmal etwas Neues ausprobieren wollten.

Bei freiem Eintritt standen Sport, Spaß und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt.

Sportarten zum Ausprobieren

Ob Beachvolleyball, Padel oder 3×3 Basketball – das Angebot war vielfältig und lud zum Mitmachen ein. Dabei zählte nicht nur der sportliche Ehrgeiz: In bunt gemischten Teams wurde gespielt, gelacht und geplaudert. Profis standen den Besucherinnen und Besuchern mit Tipps zur Seite, erklärten die unterschiedlichen Disziplinen und machten Lust darauf, Neues auszuprobieren.

Auch für die jüngsten Gäste war einiges geboten. Zum besonderen Publikumsmagneten entwickelte sich die Gladiator-Hüpfburg, die an allen drei Festivaltagen für jede Menge Action sorgte und vor allem Familien anzog.

Sportstars ganz persönlich

Spannende Einblicke abseits der Courts gab es in der Wiener Städtische Loge. Dort berichteten Handball-Legende Konrad „Conny“ Wilczynski, Beachvolleyball-Ass und dreifacher Olympiateilnehmer Clemens Doppler sowie der ehemalige Welt- und Europameister im Hallenhockey Dominic Kübl-Uher aus ihrem Leben als Spitzensportler.

Im persönlichen Austausch mit dem Publikum sprachen sie über Motivation und Teamgeist, aber auch über Erfolge, Rückschläge und die Herausforderungen einer Karriere im Spitzensport.

Gemeinsam in Bewegung

Als Presenting Partner setzte die Wiener Städtische Versicherung gemeinsam mit echo event auf Bewegung, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis. Eine Idee, die auf der Donauinsel aufging: Drei Tage lang kamen Menschen unterschiedlichster Altersgruppen zusammen, probierten neue Sportarten aus und hatten gemeinsam Spaß. So zeigte das Festival einmal mehr, dass beim Sport nicht immer der Punktestand entscheiden muss – sondern vor allem das Miteinander.

„Als Presenting Partner des Vienna BEACH & SPORTS Festivals freuen wir uns, gemeinsam mit echo event ein so vielfältiges Sportevent für Kinder, Jugendliche und Familien zu ermöglichen. Bewegung, Teamgeist und Spaß stehen dabei im Mittelpunkt – Werte, die wir als Wiener Städtische aus Überzeugung fördern. Daher ist es uns eine große Freude, dieses Festival zu begleiten und junge Menschen zu ermutigen, sportlich aktiv zu sein und gemeinsam positive Erlebnisse zu schaffen.“

…sagt Susanne Valoch, Leitung Sponsoring der Wiener Städtische Versicherung.